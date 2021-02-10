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ВМСУ получили от США катера, а от Великобритании - курс лекций

Командующий ВМСУ подчеркнул важность международного сотрудничества Вооруженных сил на пути борьбы за украинский суверенитет

сегодня, 20:45
Автор:

Оленка Клочко

Военно-морские силы Украины получили в пользование от Соединенных Штатов Америки 80 единиц морской техники, об этом сообщает пресс-служба ВМСУ.

ВМСУ получили от США катера, а от Великобритании - курс лекций

США передали 80 катеров ВМСУ. Фото: ВМСУ

В качестве технической помощи США передали 70 надувных лодок и 10 катеров высокой скорости. Также в подчинение ВМСУ попали и 20 хамви.

"Это проявление преданности Соединенных Штатов помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность", — сообщило посольство США в Украине.

Церемония состоялась сегодня в Одессе в гавани Практическая, где базируется Военно-морская база "Юг". В ней приняли участие и американские чиновники: атташе корпуса морской пехоты Дэн Ширлинг, а также атташе при Посольстве США в Украине Питер Мэллори.

Также украинским морякам было передано и некоторое сопутствующее оборудование.

По словам командующего ВМСУ Алексея Неижпапы, на протяжении уже 7 лет вместе с США было проведено около 200 мероприятий по подготовке личного состава, получены морские суда, средства связи, тепловизоры, оборудование для водолазов и много другой техники.

"Все это — поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине", — отметил контр-адмирал.

Позже пресс-служба ВМСУ сообщила о еще одном мероприятии международного сотрудничества — обучении военных моряков преподавателями Академии обороны Великобритании. Они читают курс лекций о современных вызовах в украинском секторе безопасности, способах реагирования на современные угрозы и проведения реформ сектора безопасности и обороны.

Для справки: хамви — англ. HMMWV — высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство, на полном приводе, выпускается американской компанией AM General и относится к типу легких тактических внедорожных бронеавтомобилей.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США планируют запретить признание оккупации Крыма.


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Источник: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
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