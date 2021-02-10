ВМСУ получили от США катера, а от Великобритании - курс лекций

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Оленка Клочко
Военно-морские силы Украины получили в пользование от Соединенных Штатов Америки 80 единиц морской техники, об этом сообщает пресс-служба ВМСУ.
США передали 80 катеров ВМСУ. Фото: ВМСУ
В качестве технической помощи США передали 70 надувных лодок и 10 катеров высокой скорости. Также в подчинение ВМСУ попали и 20 хамви.
Церемония состоялась сегодня в Одессе в гавани Практическая, где базируется Военно-морская база "Юг". В ней приняли участие и американские чиновники: атташе корпуса морской пехоты Дэн Ширлинг, а также атташе при Посольстве США в Украине Питер Мэллори.
Также украинским морякам было передано и некоторое сопутствующее оборудование.
По словам командующего ВМСУ Алексея Неижпапы, на протяжении уже 7 лет вместе с США было проведено около 200 мероприятий по подготовке личного состава, получены морские суда, средства связи, тепловизоры, оборудование для водолазов и много другой техники.
Позже пресс-служба ВМСУ сообщила о еще одном мероприятии международного сотрудничества — обучении военных моряков преподавателями Академии обороны Великобритании. Они читают курс лекций о современных вызовах в украинском секторе безопасности, способах реагирования на современные угрозы и проведения реформ сектора безопасности и обороны.
Для справки: хамви — англ. HMMWV — высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство, на полном приводе, выпускается американской компанией AM General и относится к типу легких тактических внедорожных бронеавтомобилей.
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