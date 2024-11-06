Вместо новых любимцев - штрафы: в Украине хотят запретить разведение животных

В Украине появилась инициатива ввести запрет на разведение и продажу домашних животных во время войны и в течение пяти лет после ее завершения. Автор петиции, зарегистрированной на сайте Кабинета Министров 31 октября 2024 года, объясняет, что это поможет снизить количество бездомных животных и направить ресурсы на помощь людям в трудные времена. Пока что петиция собрала всего 150 голосов из нужных 25 000.

Без домашних любимцев: Украина рассматривает возможность запрета разведения животных

Предложение включает в себя изменения в закон "О защите животных от жестокого обращения", где автор предлагает добавить запрет на разведение и продажу домашних животных на весь период военного положения и еще пять лет после его завершения. Также отмечена необходимость расширить запрет на разведение и продажу диких животных в этот период. За нарушение этих правил инициатива предусматривает значительные штрафы: от 8500 до 68000 грн, в зависимости от серьезности нарушения.

Это уже не первая подобная инициатива: в июне 2022 года на сайте петиций также было зарегистрировано схожее предложение, где предлагалось внести изменения в законодательство и Кодекс об административных правонарушениях, чтобы усилить контроль за обращением с животными в условиях войны. Но петиция набрала всего 4 000 голосов поддержки.

Действующее законодательство уже предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. Например, Кодекс об административных правонарушениях устанавливает штрафы за издевательство над животными, которое повлекло за собой физическую боль (от 3 400 до 5 100 грн), а если такое обращение было совершено до нескольких животных или группой лиц — штраф возрастает до 8 500 грн с возможным арестом до 15 дней и конфискацией животных.

Не менее важны правила содержания четырехлапых в общественных местах: выгул собаки без намордника или поводка может стоить владельцу от 170 до 340 грн, столько же за неуборку фекалий на улицах.