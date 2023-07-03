Вместо мира на Южном Кавказе антиевропейская политика от французского лидера, - СМИ

Президент Франции Макрон заговорил об азербайджанском Карабахе в тоне Москвы и Тегерана. Его заявление о собственной "четкой позиции и послании по Арцаху" идет вразрез с генеральной линией ЕС по политике стран Закавказья. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Телеграф".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

СМИ обращает внимание, что также Макрон заявил, что оказывает на президента Азербайджана Алиева большее давление, чем премьер Армении Пашинян. Политик сказал, что он "единственный, у кого есть четкая позиция и послания Арцаху" (так пророссийские армянские сепаратисты зовут анклав в азербайджанском Карабахе).

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Заявление Макрона в Марселе свидетельствует о поддержке линии пророссийского сепаратизма в Карабахе. В свою очередь, иранцы и россияне рассматривают сепаратистский анклав в Карабахе как "выключатель" поставок энергоносителей Азербайджана в ЕС, объясняет один из ведущих израильских медиа Begin-Sadat Center.

После европейского саммита в Кишиневе 1 июня, Макрон жаловался по телефону сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции Мураду Папазяну: "Только меня интересует будущее Арцаха, а другие участники переговорного процесса (канцлер ФРГ Шольц и глава Европейского совета Мишель, — ред.) считают Арцах неотъемлемым.

"Вместе с тем, по определению Чешской службы CNN, Евросоюз особенно заинтересован в мире между Арменией и Азербайджаном — эта страна "имеет потенциал стать ключевым энергетическим партнером ЕС, который может помочь компенсировать потерю российского ископаемого топлива". Политика Макрона на Южном Кавказе отвечает интересам Москвы и Тегерана и противоречит усилиям Вашингтона и Брюсселя по достижению мирного урегулирования между Ереваном и Баку, пишет The Wall Street Journal. Теперь Макрон фактически заложник радикальных элементов в армянской диаспоре, несмотря на тот факт, что они имеют во Франции мизерное влияние. Количество французских граждан армянского происхождения, имеющих право голоса – около 600 тысяч. Это 1% от общей численности избирателей", — говорится в материале.

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