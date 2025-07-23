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Вместо гуманитарной помощи утилизация: США ликвидируют средства контрацепции для бедных стран

США уничтожат контрацептивы на $10 миллионов вместо того, чтобы передать их бедным странам — политическое решение Трампа бьет по гуманитарной помощи

23 июля 2025, 19:57
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Ткачова Марія

Около $10 миллионов долларов именно столько стоили контрацептивы, которые Соединенные Штаты закупили для программы USAID, чтобы помочь развивающимся странам. Однако вместо того, чтобы передать препараты нуждающимся, США приняли решение уничтожить весь груз – около 500 тысяч единиц – путем сожжения на специальных предприятиях во Франции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

Вместо гуманитарной помощи утилизация: США ликвидируют средства контрацепции для бедных стран

США уничтожат контрацептивы на $10 миллионов

Эти контрацептивы (таблетки, подкожные импланты и внутриматочные спирали) хранились в Бельгии. Срок годности некоторых из них истекает только в 2027-2031 годах. Несмотря на это, власти США отказались даже рассматривать возможность передать их благотворительным организациям, работающим в сфере здравоохранения, или продать их ООН или НГО на выгодных условиях. Запросы ООН были проигнорированы, а просьбы отдельных государств о покупке отклонены.

Вместо этого правительство США отправило груз на утилизацию во Францию, что, по данным журналистов, обойдется налогоплательщикам еще в $160 тысяч. Это стало следствием жесткой политики бывшего президента Дональда Трампа, который в январе 2025 года заморозил финансирование внешней помощи и фактически закрыл деятельность USAID в этом направлении. В частности, было запрещено сотрудничество с любыми организациями, имеющими связь с абортами или репродуктивным консультированием.

Бельгийские власти, временно сохранявшие контрацептивы, пытались найти альтернативные решения. Предлагались варианты с переупаковкой без логотипа USAID или транспортировкой за счет третьих сторон, однако ни одно предложение не было принято американской стороной.

Эксперты и правозащитники считают это решение не просто расточительством, а откровенно вредным шагом, который может привести к увеличению количества незапланированных беременностей, абортов и смертности среди женщин в самых бедных регионах мира.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Звезда боевиков и культовых фильмов 90-х, Брус Уиллис, переживает тяжелый этап жизни — болезнь постепенно лишает его основных человеческих функций.



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Источник: https://www.reuters.com/legal/litigation/us-funded-contraceptives-poor-nations-be-burned-france-sources-say-2025-07-23/
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