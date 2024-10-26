Вместо ЕС в БРИКС: стало известно, какая страна в Европе может изменить свой вектор

Власти Сербии могут отказаться от своих стремлений вступить в Европейский Союз и вместо этого могут привести страну к членству в блоке БРИКС, который в последнее время активно расширяется. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич, пишет "The Times".

Путин и Вучич. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что Белград давно балансирует между Востоком и Западом, но война в Украине заставляет мир выбирать одну из сторон, и в случае Сербии больше предпочтений выбрать сторону востока, а не запада.

На этой неделе вице-премьер-министр сербского правительства Александар Вулин посетил саммит БРИКС в Казани вместе с министрами обороны и экономики Сербии. Во время саммита он встретился с лидерами Китая, Беларуси, Венесуэлы и Египта и заявил в комментарии российским СМИ, что надеется на присоединение Белграда к этому блоку.

Журналисты отмечают, свидетельством разворота Белграда в сторону БРИКС может быть изменение политики страны в отношении российских эмигрантов, проживающих в Сербии. По словам российского оппозиционера Петра Никитина, который тоже нашел убежище в этой стране, в последнее время граждан России, которые выражают антивоенные или антипутинские взгляды, высылают из Сербии.

Президент Александар Вучич заявил, что среди сербского населения растет поддержка идеи присоединения к БРИКС, поскольку страны-участницы этого блока "шантажируют нас меньше", чем ЕС. По его словам, сейчас в БРИКС и ЕС хочет равное количество сербов — по 42%.

"Когда через два с половиной года люди будут голосовать за нового президента, это станет одной из ключевых тем. Кто знает, возможно, это даже станет точкой для референдума", — сказал Вучич.

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