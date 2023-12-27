Влиятельность не помогла: фигуранты «Двадцатовских» под стражей, их дело скоро будет слушать суд

В Украине была проведена масштабная спецоперация с более чем двумястами обысками в разных регионах страны. Тогда работники Нацполиции в два этапа задержали 38 участников неуловимого наркокартеля "Двадцатовские". Вокруг этого дела было много скепсиса и опасений, что задержанные выйдут, как только новость сойдет с медийных заголовков. Однако ничего подобного не произошло.

Фигуранты «Двадцатовских» до сих пор под стражей

"Они были топами в наркотрафике Украины и зарабатывали сумасшедшие средства, продавая запрещенные вещества в сети и из рук в руки", — говорят источники в органах.

Во время обысков у наркомафии изъяли имущества более чем на 170 млн грн и пообещали наложить на это все арест.

"Это дело лично вел Дмитрий Торгало, это относительно новый начальник ДБН", — говорит источник.

Один из собеседников отмечает, по состоянию на сегодняшний день "Двадцатковские" до сих пор закрыты, а имущество их действительно арестовано. Очень скоро это дело будет в суде. Однако терять бдительность рано. Общественность должна надеяться на справедливые приговоры.

Стоит напомнить: 27 февраля на территории Днепропетровской области и еще в нескольких регионах государства полицейские провели масштабную спецоперацию по ликвидации деятельности наркокартеля, члены которого обеспечивали наркотиками почти всю Украину. Тогда задержали 38 участников преступного сообщества, включая лидеров, представителей силового блока, "химиков" и сбытчиков. Всем были избраны безальтернативные меры предосторожности в виде содержания под стражей и наложен арест на все их изъятое имущество.

Читайте на портале "Комментарии" — в списке фигурантов расследования ДБР по "Батальону Монако" – более 80 человек.







