Влияние перевода часов на здоровье: депрессия и сердечные заболевания

Переход на летнее время в Украине состоится в ночь с 29 по 30 марта 2025 года. Смена времени может влиять на биологические ритмы организма, что может отрицательно сказаться на здоровье и самочувствии. Врачи объяснили, как это отражается на организме и что делать, чтобы снизить возможные последствия.

Перевод часов. Фото: УНН

Влияние перевода часов на здоровье

Проблемы со сном

Смена времени часто приводит к снижению качества сна и продлевает время на засыпание. Поскольку организм получает больше света, вырабатывается меньше мелатонина, что влияет на нормальный цикл сна и бодрствования. Нарушения сна могут продолжаться несколько дней, что особенно негативно сказывается на тех, кто уже испытывает проблемы со сном. Из-за недосыпания также растет количество аварий и несчастных случаев в первые дни после перевода часов.

Погрузка на сердце и сосуды

Изменение времени оказывает влияние на циркадные ритмы, что повышает риск ишемического инсульта и острого инфаркта миокарда. В первые дни после перевода часов статистика показывает увеличение количества сердечных приступов из-за выпадающего на организм стресса. Кроме того, могут нарушиться уровни сахара в крови, что повышает риск развития диабета 2 типа.

Риск депрессии

Нарушение сна и циркадных ритмов может привести к когнитивным расстройствам, а также повысить вероятность развития депрессии. Многие люди после перевода часов испытывают повышенную тревожность и депрессивные настроения, что особенно касается тех, кто страдает психическими расстройствами.

Снижение производительности

Дезориентация циркадных ритмов может вызвать усталость, раздражительность и снижение когнитивных функций.

Как уменьшить влияние перевода часов на организм

В среднем организму требуется 3-4 дня для адаптации к новому времени, хотя процесс может занять и до 10 дней. Чтобы облегчить переход, можно принять несколько мер:

· Корректируйте спящий режим: начните постепенно менять время сна за несколько дней до перевода часов, сдвигая его на 10-20 минут.

· Заботьтесь о питании: избегайте резких изменений в рационе, чтобы не нарушать работу желудочно-кишечного тракта.

· Минимизируйте стресс: на этот период следует отложить важные дела и смягчить график.

· Максимально используйте дневной свет: открывайте шторы утром и днем, чтобы помочь организму настроить циркадные ритмы и повысить энергию во второй половине дня.

Портал "Комментарии" уже писал, что ежегодно в последнее воскресенье марта украинцы традиционно переводят стрелки часов на час вперед, переходя на летнее время. В 2025 году дата перевода часов приходится на 30 марта – украинцы будут спать на час меньше.