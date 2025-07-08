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Власти предлагают выход, как вытащить украинцев из бедности

В Минсоцполитики предлагают пилотный проект, который поможет людям не быть за чертой бедности

8 июля 2025, 21:57
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Недилько Ксения

По методике Всемирного банка и данным о пенсиях в Украине, сегодня в нашем государстве около 8,8 миллиона человек находятся за чертой бедности. В прошлом году Всемирный банк насчитал 9 миллионов человек. И по сравнению с 2020 годом эта цифра увеличилась на 2 миллиона.

Власти предлагают выход, как вытащить украинцев из бедности

Власть предлагает выход, как вытащить украинцев из бедности

Дарья Марчак, первая заместитель министерства социальной политики Украины в интервью Радио Свобода рассказала , что министерство планирует делать с уровнем бедности.

"На самом деле, вопрос защиты наших граждан от бедности является одной из ключевых задач Министерства социальной политики. Этот вопрос очень сложен, он многослойный, но, очевидно, что уровень бедности в нашей стране такой, с которым трудно мириться. И, очевидно, существенно превышает показатели в других странах, на которые нам хотелось бы равняться. Решать этот вопрос можно, и мы бы хотели, несколькими способами", – отмечает чиновница.

По ее словам, Украине необходим пересмотр программы по защите граждан от бедности .

"Наша цель – сделать так, чтобы можно было зайти в телефон, в приложение "Дия", подать заявление на то, что мне нужна финансовая поддержка, и сделать так, чтобы после того программа автоматически рассчитала с учетом ваших доходов, на какой объем финансовой поддержки вы можете рассчитывать от государства.

Если мы отпилотируем этот инструмент, мы будем предлагать сделать его доступным для любого украинца, любого человека, проживающего в нашей стране и нуждающегося в поддержке. Мы надеемся, что мы сможем это сделать уже до конца этого года", – отметила Марчак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что власти не планируют возвращать украинцев. А выплаты на детей назвал "подачкой". Политик напомнил, что премьер пообещал по 5 тысяч гривен каждой семье, чей ребенок пойдет в первый класс.

"Звучит красиво, но есть нюанс. Разумков отметил, что Денис Шмыгаль уже собирается на выход, а реализовывать обещание будет явно не он. И главное — это не о поддержке семей. Это — о предвыборном пиаре и попытке хоть как-то удержать украинцев в стране", — объяснил Разумков.



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