Власти начинают наступление на военных: в чем их могут обвинить

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Ткачик Олеся
Заключение без обвинительного приговора суда экс-командира 125-й бригады Артура Горбенко вызвало негодование депутата Харьковского городского совета Артема Ревчука. В эфире "Эспрессо" он выразил непонимание того, как можно лишать свободы человека, который до и после широкомасштабного вторжения России остался в стране и принял решение, возможно ценой собственной жизни, защищать Родину.
Артур Горбенко
По его словам, даже если есть подозрения в совершении преступления, их следует доказать в суде. В то же время, говорит депутат, Горбенко заключили в тюрьму без судебного решения.
По его мнению, эта ситуация является тревожным сигналом и может свидетельствовать о попытке переложить ответственность за сложное положение в стране на военных.
Кроме того, депутат также подчеркнул, что заключённый экс-комбат защищал Харьков в сверхсложных условиях, имея "избитую бригаду".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что власти начали опасную игру против военного руководства.
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