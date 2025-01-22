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Власти начинают наступление на военных: в чем их могут обвинить

Арест экс-командира Горбенко может свидетельствовать о том, что скоро во всех провалах на фронте обвинят военных, не умеющих воевать

сегодня, 13:01
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Ткачик Олеся

Заключение без обвинительного приговора суда экс-командира 125-й бригады Артура Горбенко вызвало негодование депутата Харьковского городского совета Артема Ревчука. В эфире "Эспрессо" он выразил непонимание того, как можно лишать свободы человека, который до и после широкомасштабного вторжения России остался в стране и принял решение, возможно ценой собственной жизни, защищать Родину.

Власти начинают наступление на военных: в чем их могут обвинить

Артур Горбенко

По его словам, даже если есть подозрения в совершении преступления, их следует доказать в суде. В то же время, говорит депутат, Горбенко заключили в тюрьму без судебного решения.

"А где те, кто снабжал бракованными минами на миллиарды гривен, которые привели к потерям личного состава? Они остаются на свободе", — подчеркнул Ревчук.

По его мнению, эта ситуация является тревожным сигналом и может свидетельствовать о попытке переложить ответственность за сложное положение в стране на военных.

"Я боюсь, что завтра обвинят военных во всем – в том, в какой ситуации оказалась Украина, в потере части территорий. Чтобы не сказали, что во всем виноваты военные, что они не умели воевать, а мы все дали – и зарплату, и Leopard, и обо всем договорились, а они взяли и сдали эти территории. Вот сделаем армию козлом отпущения", — говорит Ревчук.

Кроме того, депутат также подчеркнул, что заключённый экс-комбат защищал Харьков в сверхсложных условиях, имея "избитую бригаду".

"Все знали, что будет наступление. И если высшее политическое командование знало об этом, то они тоже понимали, на что способна каждая бригада. Тогда в Харьков бригады из более горячих точек отводились на восстановление. И если у него действительно была "избита бригада" , то он вообще не мог сдерживать врага теми силами. А сейчас выходит, что к приговору суда его уже сделали виновным", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что власти начали опасную игру против военного руководства.




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Источник: https://espreso.tv/suspilstvo-boyusya-shchob-armiyu-ne-zrobili-tsapom-vidbuvaylom-za-vtratu-teritoriy-deputat-miskradi-kharkova-pro-zatrimannya-ekskombriga-gorbenka
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