Власти Литвы высказались, поддерживают ли идею возвращения Украине мужчин мобилизационного возраста

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните поддержали идею возвращения в Украину своих мужчин призывного возраста, проживающих за границей. Как передает портал "Комментарии", об этом первые лица страны заявили во время дискуссии на радио LRT.

Украина-Литва. Фото: из открытых источников

Президент Литвы выразил мнение, что Украина должна иметь средства и инструменты, чтобы "пригласить своих молодых мужчин служить Родине".

"Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах", – считает глава литовского государства.

В свою очередь премьер Литвы допускает некоторые шаги со стороны страны для помощи Украине в возвращении мужчин.

"Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство", – допустила Ингрида Шимоните.

В то же время премьер добавила, что эти меры должны обсуждаться и на уровне Евросоюза, учитывая то, что на его территории действует режим временной защиты для украинцев.

Отметим, ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сперва дождется, как эту процедуру будут проводить в Польше. Министр подчеркнул, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста.

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