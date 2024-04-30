Власти Литвы высказались, поддерживают ли идею возвращения Украине мужчин мобилизационного возраста

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Кравцев Сергей
Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните поддержали идею возвращения в Украину своих мужчин призывного возраста, проживающих за границей. Как передает портал "Комментарии", об этом первые лица страны заявили во время дискуссии на радио LRT.
Украина-Литва. Фото: из открытых источников
Президент Литвы выразил мнение, что Украина должна иметь средства и инструменты, чтобы "пригласить своих молодых мужчин служить Родине".
В свою очередь премьер Литвы допускает некоторые шаги со стороны страны для помощи Украине в возвращении мужчин.
В то же время премьер добавила, что эти меры должны обсуждаться и на уровне Евросоюза, учитывая то, что на его территории действует режим временной защиты для украинцев.
Отметим, ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сперва дождется, как эту процедуру будут проводить в Польше. Министр подчеркнул, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста.
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