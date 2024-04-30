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Власти Литвы высказались, поддерживают ли идею возвращения Украине мужчин мобилизационного возраста

В Литве обратили внимание, что ЕС сейчас имеет так называемую временную защиту для украинцев

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните поддержали идею возвращения в Украину своих мужчин призывного возраста, проживающих за границей. Как передает портал "Комментарии", об этом первые лица страны заявили во время дискуссии на радио LRT.

Власти Литвы высказались, поддерживают ли идею возвращения Украине мужчин мобилизационного возраста

Украина-Литва. Фото: из открытых источников

Президент Литвы выразил мнение, что Украина должна иметь средства и инструменты, чтобы "пригласить своих молодых мужчин служить Родине". 

"Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах", – считает глава литовского государства.

В свою очередь премьер Литвы допускает некоторые шаги со стороны страны для помощи Украине в возвращении мужчин.

"Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство", – допустила Ингрида Шимоните.

В то же время премьер добавила, что эти меры должны обсуждаться и на уровне Евросоюза, учитывая то, что на его территории действует режим временной защиты для украинцев.

Отметим, ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сперва дождется, как эту процедуру будут проводить в Польше. Министр подчеркнул, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста.                                                      

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Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2261715/lithuanian-leaders-back-sending-military-age-men-back-to-ukraine
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