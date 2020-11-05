Власть зарабатывает на нищете граждан. Мы не поддержим такой бюджет на 2021 год, - Виктор Медведчук

Фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" не будет поддерживать правительственный проект государственного бюджета на 2021 год, поскольку в нынешней редакции этот документ абсолютно несостоятелен и не способен ни повысить благосостояние граждан, ни вывести Украину из глубокого социально-экономического кризиса. Об этом заявил народный депутат, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

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"Предложенный правительством и бюджетным комитетом Верховной Рады проект закона о бюджете на 2021 год несостоятелен. Страна в социально-экономическом кризисе, ситуация лишь усугубляется. А утверждение правительственного законопроекта о бюджете не поможет вывести экономику на другой уровень, не позволит добиться повышения благосостояния граждан или хотя бы затормозить процесс экономического и социального падения, – отметил политик. – Поэтому мы не будем голосовать за него".

По словам Медведчука, власть продолжает политику наращиванию долгов, вместо того, чтобы повысить эффективность управления страной, наладить внешнеэкономический вектор развития государства. Более того, народный депутат уверяет, что фракция ОПЗЖ внесла предложения о 221 правке в проект госбюджета-2021, "фактически предложила свой вариант закона о бюджете на следующий год", но ни одна из них не была учтена бюджетным комитетом. Исходя из этого, оппозиция не поддержит этот документ.

"По итогам 9 месяцев 2021 года в Украине падение промышленного производства составило 7%, добычи угля – 13%, сельского хозяйства – 13%, машиностроения – 20%. Эти цифры свидетельствуют о том, что надо радикально менять экономический курс страны, – заявил народный депутат. – Вместо этого 66% доходной части нового бюджета предлагается сформировать за счет внутренних и внешних заимствований – из 1 трлн 71 млрд грн одолжить предлагается 702 млрд грн. Естественно, такой бюджет не подлежит утверждению".

В "Оппозиционной платформе" также уверены, что сфера социальной политики в Украине также требует пересмотра. Власть продолжает повышать тарифы за коммунальные услуги на фоне сокращения субсидий, а также жалких зарплат и пенсий граждан Украины. И подтверждением тому — попытка правительства нажиться на народе, как это происходит сегодня с ценами на газ.

"С 1 ноября существенно выросли цены на газ. Средняя цена для населения будет составлять 9765 грн за тысячу кубометров газа (с доставкой), минимальная – 9100 грн, максимальная стоимость, например, в Николаевской области – 10400 грн, – объяснил Виктор Медведчук. – Вдумайтесь! При том, что средняя таможенная стоимость газа, который импортируется в Украину и реализуется населению, составляет за сентябрь $140 (менее 4000 грн. – Ред.)".

По словам Медведчука, в 2018–2019 годах украинцам продавали голубое топливо не дороже 8600 грн за тысячу кубометров. Тогда цена на газ составляла $339.

"Кабинет Министров, НАК "Нафтогаз Украины" вышли за все грани, перешли красные линии и пытаются заработать на населении за счет искусственного увеличения стоимости газа. И в этих условиях нам предлагают утвердить бюджет, где прожиточный минимум заложен на уровне 2100 грн (хотя мы предлагали, что он должен быть не менее 4500 грн)! Не увеличивается минимальная пенсия. Сокращаются субсидии для населения. На субсидии в 2021 году заложено 36 млрд грн (а еще в 2018-м был 71 млрд грн). Дошли до ручки!" – с возмущением констатировал политик.

В завершении политик подчеркнул, почему госбюджет-2021 является абсолютно неприемлемым:

"Мы с этим согласиться не можем. Такой бюджет не отвечает ни интересам людей, ни интересам Украины в целом", – подытожил Виктор Медведчук.

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