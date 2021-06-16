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Власть находится под колоссальным давлением - Гаврутенко

В действительности же все понимают, что ни одна из предложенных форм поддержки не является достаточной, считает генеральный директор в UFC Capital и Arsenal Capital Александр Гаврутенко

сегодня, 04:18
Автор:

Ольга Чародий

Власть находится под колоссальным давлением. С одной стороны – на фоне угроз усиления распространения вируса и необходимости введения карантинных ограничительных мер для населения. С другой стороны – требования общества о соответствующих компенсациях, отстаивание людьми своих права на труд на предпринимательскую деятельность. Об этом заявил генеральный директор в UFC Capital и Arsenal Capital Александр Гаврутенко "Комментарии-Украина".

Власть находится под колоссальным давлением - Гаврутенко

Александр Гаврутенко (фото из открытых источников)

"Поэтому предложные президентом и принятые парламентом комплекс мер поддержки бизнеса (в их числе — предоставление единовременной материальной помощи наемным работникам и ФЛП, которые потеряли зарплату или часть дохода вследствие карантина — 8000 грн; субъектам хозяйствования для выплаты наемным работникам пропорционально сокращению рабочего времени — до 8000 грн; физлицам для возмещения уплаченного ЕСВ — в размере среднемесячной суммы за последние 10 месяцев – прим. ред.) имеют больше политический смысл, нежели экономический. Такой себе компромисс, "спускание пара", страховка от протестов или вернее покупка властью себе права в дальнейшем без зазрения совести вводить все необходимые локдауны или что потребуется для сдерживания эпидемии", — сказал Гаврутенко.

По его словам, в действительности же все понимают, что ни одна из предложенных форм поддержки не является достаточной.

"И точно не адресована именно тем категориям, которые действительно пострадали или пострадают от  карантина. Куда быстрее этими мерами воспользуются различные оптимизаторы, которые используют фиктивные ФЛП в своем бизнесе. И у которых куда эффективнее настроены все формальные процедуры по получению такой помощи, нежели у реально пострадавшего условного владельца кофейни, который вряд ли сможет доказать свои потери. Да и вряд ли будет этим заниматься",- добавил он.

Как сообщали ранее Украина уже на пути к тому, чтобы сепарировать понятие "бизнес" и "власть". Таким мнением поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный избранник от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов".


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Источник: Comments.ua
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