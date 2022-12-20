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Владислав Иткин рассказал – почему украинское титановое сырье является спасением для Запада и опасностью для россиян

Правительство США может выступить инвестором для развития титановой отрасли Украины

сегодня, 12:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Для развития титановой отрасли Украины, в частности, для внедрения современных технологий, освоения новых видов продукции и построения полного цикла титанового производства – Украине нужны западные технологии и финансовые инвестиции, которыми владеют компании-лидеры мирового рынка. Об этом в своем комментарии заявил и.о. председателя правления ОГХК Владислав Иткин.

Владислав Иткин рассказал – почему украинское титановое сырье является спасением для Запада и опасностью для россиян

Владислав Иткин. Фото: из открытых источников

По словам чиновника, будущее титановой отрасли Украины за безотходными технологиями, снижающими производственные затраты основных ресурсов в 5-7 раз. По дешевому и доступному высококачественному металлу и его разнообразным сплавам, которые были бы доступны для использования более широкому кругу потребителей. А также по технологиям порошковой металлургии и 3D-принтингу, благодаря которым из титанового сферического порошка можно изготавливать любые изделия заданного размера, уровня сложности и свойств.

С такими технологиями и при имеющейся собственной высококачественной ресурсной базе Украина на протяжении нескольких лет могла бы освоить новые многомиллиардные рынки сбыта своей продукции и существенно сдвинуть конкурентов из России и Китая на мировом рынке титана – считает Иткин.

Как уже сообщалось в СМИ, строительство новых производственных мощностей по производству титана в Украине может быть профинансировано правительством США.

Администрация Джо Байдена сейчас рассматривает финансирование нескольких зарубежных проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, таких как титан, для решения проблем по поставкам сырья в США. Добыча никеля в Бразилии уже финансируется по программе. К тому же уже второй год подряд в законопроект об оборонных расходах США вносятся пункты об усилении американо-украинского сотрудничества в титановой отрасли, чтобы избавиться от импортной зависимости от России и Китая.

По данным Геологической службы США, в прошлом году украинский ильменит составлял около 5% мирового производства, руды, которая используется для производства титана.



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