Labubu – это больше чем просто мягкие игрушки: они стали большим мировым рынком и для некоторых – привлекательным объектом инвестиций. Коллекционеры от США до местного рынка Pop Mart в Китае делают ставку на то, что стоимость этих крошечных кукол резко вырастет на рынке перепродажи, где они продаются с наценкой благодаря таким успехам как суперэксклюзивное издание, проданное за 150 000 долларов США на аукционе в Пекине , сообщает Bloomberg.

Владелец Лабубу заработал в 2025 году больше известных миллиардеров

Экосистема Labubu процветает и охватывает все: от пошива мягкой одежды под заказ до мемкойнов. Люди по всему миру придумывают креативные способы заработка, кроме перепродажи, например, сдавая свои плюшевые игрушки в аренду посуточно или получая деньги за поиск новых релизов.





Эти куклы стали мировым феноменом благодаря своей загадочной упаковке-сюрпризу, побуждающей покупать их снова и снова. Среди инфлюэнсеров, демонстрирующих куклы Лабубу, можно увидеть таких мировых знаменитостей, как актер Брэд Питт и Лиза из Blackpink. Pop Mart также продает их исключительно через собственные магазины, что привлекает коллекционеров на рынок перепродаж, когда они продаются.

Это увлечение привело к тому, что состояние Ван Нина, основателя и генерального директора компании, представителя поколения миллионов, резко возросло до 26,2 млрд долларов, что на 243% больше, чем в этом году, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Pop Mart, начинавший с одного магазина в Пекине десять лет назад, теперь имеет рыночную капитализацию около 55 млрд долларов.

Пока ажиотаж вокруг Labubu не утихает. Когда на прошлой неделе генеральный директор Ван объявил о выпуске новой миниатюрной Labubu, акции Pop Mart достигли рекордной отметки.





На eBay Inc. Пользователи со всего мира искали Labubu в категории предметов коллекционирования более 450 раз в час в мае. На StockX продажи Pop Mart выросли на 748% в первой половине 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., что сделало его ведущим брендом коллекционных предметов.

Ван, занимающий третье место в списке самых богатых людей мира в возрасте до 40 лет, основал Pop Mart в 2010 году, когда ему было 23 года. Компания вышла на биржу в 2020 году.

