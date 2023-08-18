Владелец AliExpress попал в перечень международных спонсоров войны: подробности

Китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, которая владеет AliExpress, была внесена в список международных спонсоров войны. Главная причина – компания закрыла глаза на полномасштабную войну России против Украины и отказалась прекращать свою работу на территории страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по противодействию коррупции.

AliExpress. Фото из открытых источников

Отмечается, что Alibaba Group не только продолжает работать в РФ, но и предоставляет свои платформы для продажи товаров из вывезенной с оккупированных территорий Украины меди. Кроме того, Alibaba прибегает к цензуре украинского контента на своих платформах.

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Так, на территории России распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, которой управляет дочерняя российская компания из группы Alibaba ООО "Алибаба.КОМ (РУ)".

Владельцем ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на 2023 год компания продолжает ведение дел в России, предоставляя международную площадку для продаж зарубежных товаров. Прибыль ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 год составила 16,3 млрд рублей (около $160 млн).

Кроме того, в апреле 2023 года стало известно, на платформах Alibaba продаются товары, произведенные из вывезенной с оккупированных территорий Украины меди.

Этот факт обнаружило агентство Reuters. Выяснилось, что Alibaba продает товары китайской компании Quzhou Nova. Последняя в период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года закупала не менее 3220 тонн медного сплава на общую сумму $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения, который контролируется россиянами. По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода осуществлялись через порт Новороссийск.

НАПК также отмечает, что Alibaba прибегает к цензуре украинского контента на своих платформах, связанного с российской войной.

Так, в марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время пророссийские сообщения на платформе не удаляются.

"Все приведенные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, платя налоги, но и идеологически", — отметили в НАПК.

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