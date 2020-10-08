Виталий Боговин: Запорожская область готова ко второй волне заболеваемости COVID-19

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Станислав Молчанов
На сегодня на 100% обеспечены кислородом койки, выделенные под COVID-19, в Днепрорудненской, Токмакской, Акимовской больницах и в Запорожской детской больнице №5. Об этом руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин заявил на пресс-конференции по актуальной ситуации по подготовке ко второй волне заболеваемости COVID-19 в Запорожской области.
Глава ОГА также отметил, что медицинские работники в области, которые работают непосредственно с больными СOVID-19, постоянно получают выплаты до 300% от заработной платы.
Боговин обратил внимание, что сейчас 67 заведений заключили договор с Национальной службой здоровья Украины относительно пакета по предоставлению медицинских услуг COVID-19 на общую сумму 517,3 млн грн.
"Эта сумма предусматривает закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, а также средства на доплату работникам, непосредственно оказывающим помощь больным COVID-19", — сказал Виталий Боговин
Кроме того, руководитель Запорожской области сообщил, что в условиях стремительного роста заболеваемости COVID-19 телемедицина стала еще более актуальной.
Напомним, в Минздраве Украины сообщили, сколько коек в украинских больницах заполнены больными коронавирусом.
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