Виталий Боговин: Запорожская область готова ко второй волне заболеваемости COVID-19

На сегодня на 100% обеспечены кислородом койки, выделенные под COVID-19, в Днепрорудненской, Токмакской, Акимовской больницах и в Запорожской детской больнице №5. Об этом руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин заявил на пресс-конференции по актуальной ситуации по подготовке ко второй волне заболеваемости COVID-19 в Запорожской области.

"На заседаниях региональной комиссии ТЭБ НС поставлена задача обеспечить медицинские учреждения первой и второй волны средствами индивидуальной защиты и кислородом. Наша цель — показатель обеспечения кислородом не менее 80% в 19-ти учреждениях первой волны и 40% в 21-м заведении второй волны!" — отметил Боговин.

Глава ОГА также отметил, что медицинские работники в области, которые работают непосредственно с больными СOVID-19, постоянно получают выплаты до 300% от заработной платы.





Боговин обратил внимание, что сейчас 67 заведений заключили договор с Национальной службой здоровья Украины относительно пакета по предоставлению медицинских услуг COVID-19 на общую сумму 517,3 млн грн.

"Эта сумма предусматривает закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, а также средства на доплату работникам, непосредственно оказывающим помощь больным COVID-19", — сказал Виталий Боговин

Кроме того, руководитель Запорожской области сообщил, что в условиях стремительного роста заболеваемости COVID-19 телемедицина стала еще более актуальной.

"Проанализировав эффективность использования бюджетных средств я увидел следующее: 93 мобильных телемедицинских комплекса, на которые государство потратило почти 11 млн грн, лежат где-то в кладовых, посыпанные пылью! Сейчас мы исправили эту ситуацию — создали сеть и областной телемедицинский центр. К сети Единого телемедицинского пространства уже присоединились 52 учреждения здравоохранения Запорожской области", — резюмировал председатель ОГА.





Напомним, в Минздраве Украины сообщили, сколько коек в украинских больницах заполнены больными коронавирусом.

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