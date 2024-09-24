VisaGuide назвал сильнейшие паспорта мира в 2024 году: на каком месте Украина

В свежем рейтинге, обновленном VisaGuide, Сингапур вышел на первое место среди сильнейших паспортов мира, оставив позади прошлогоднего лидера – Испанию. Европейские страны также показали высокие результаты, заняв четыре из пяти топовых позиций. Интересно, что Украина заняла 65 место с оценкой 72.71 балла из ста возможных, что свидетельствует о стабильном улучшении ее позиций.

Сингапур возглавляет рейтинг самых сильных паспортов мира

VisaGuide, являющийся одним из самых авторитетных в мире источников оценки паспортной мощи, анализирует около 200 стран. При этом основными факторами, учитываемыми при формировании рейтинга, является возможность безвизового доступа, доступность электронных виз и всеобщая глобальная мобильность граждан.

Помимо Сингапура и Испании, в пятерку сильнейших паспортов вошли Франция, Италия и Венгрия, что подтверждает высокую международную ценность европейских документов для путешествий. Германия, Австрия, Нидерланды и Швейцария остаются в топ-10.

Читайте на портале "Комментарии" — Двойное гражданство — это статус, позволяющий человеку быть гражданином двух стран одновременно. Это может предоставить обладателю широкие возможности, такие как свободное перемещение, доступ к образованию, медицинские услуги, а также возможность участия в политической жизни нескольких государств. Однако не все страны позволяют двойное гражданство, и даже среди предполагающих существуют определенные условия и ограничения. В этой статье рассмотрим, какие страны разрешают двойное гражданство и какие требования они предъявляют к кандидатам.