Виктор Медведчук обьяснил, почему судебную власть пытаются сделать "ручной"

К чему придет Украина, если ее судебная власть станет ручной?! Такой вопрос задал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время брифинга по итогам заседания Печерского районного суда Киева. Об этом пишет 112 юа.

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"С одной стороны идет внутреннее давление — действующая власть вмешивается в судебную власть и пытается ее сделать ручной. С другой стороны — механизм, который в рамках внешнего управления, введённого в стране, действует на ту же судебную власть. Вот подумайте и сделайте вывод: к чему мы придем, если судебная власть станет ручной?!", — отметил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что под "ручной судебной властью" он имеет ввиду — подвластной действующей украинской власти, или так называемым "зарубежно-иностранным" партнерам.

Вопрос последовал после того, как у лидера оппозиции поинтересовались, о чем, по его мнению, свидетельствует недавнее заявление Верховного суда Украины о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны.

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