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Ветеран "Азова" набросился на Бужанского: почему этот мусор до сих пор в Раде

Несмотря на откровенно пророссийскую позицию, опальный нардеп продолжает законотворческую деятельность.

сегодня, 16:10
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Клименко Елена

Бывший боец ​​полка "Азов" Даниил Яковлев эмоционально обратился к власти из-за ситуации в украинском парламенте. Его возмущение вызвало деятельность нардепа Максима Бужанского, известного своей пророссийской риторикой и систематическим распространением нарративов, близких к кремлевским.

Ветеран "Азова" набросился на Бужанского: почему этот мусор до сих пор в Раде

Максим Бужанский. Фото: УНН

"Объясните мне, почему я, мои собратья и все военные должны ежедневно рисковать жизнью, чтобы Украина не проиграла, в то время как в Верховной Раде сидит Бужанский? Это же демонстративное унижение — когда человек с откровенной пророссийской самоидентификацией продолжает работать в украинском парламенте. Почему этот мусор до сих пор там?", — заявил Яковлев.

Особую огласку приобрела ситуация после того, как нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая публично раскритиковала Бужанского. Она обвинила его в систематическом саботаже информационного фронта, распространении пророссийских месседжей и отсутствии патриотической позиции во время войны. Безуглая призвала коллег к расследованию его высказываний, часто перекликающихся с тезисами российской пропаганды.

Бужанский не раз критиковал украинский язык, ВСУ и национальные ценности, а также продвигал пророссийские взгляды еще до полномасштабного вторжения. Несмотря на это, он остается действующим депутатом, который вызывает гнев среди военных и активной части общества. 

Портал "Комментарии" писал, что Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский 9 мая поздравил украинцев с советским лозунгом "с Днем Победы", ныне ассоциирующегося с российской военной пропагандой. преступления.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Sp4jFa7xcr44DoWaV48h5J3zsTQE3c82MwYdBrdVJNwArjZzLF2nRsTeRYsGKVYRl&id=100043341900838
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