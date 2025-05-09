Бывший боец ​​полка "Азов" Даниил Яковлев эмоционально обратился к власти из-за ситуации в украинском парламенте. Его возмущение вызвало деятельность нардепа Максима Бужанского, известного своей пророссийской риторикой и систематическим распространением нарративов, близких к кремлевским.

Максим Бужанский. Фото: УНН

"Объясните мне, почему я, мои собратья и все военные должны ежедневно рисковать жизнью, чтобы Украина не проиграла, в то время как в Верховной Раде сидит Бужанский? Это же демонстративное унижение — когда человек с откровенной пророссийской самоидентификацией продолжает работать в украинском парламенте. Почему этот мусор до сих пор там?", — заявил Яковлев.

Особую огласку приобрела ситуация после того, как нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая публично раскритиковала Бужанского. Она обвинила его в систематическом саботаже информационного фронта, распространении пророссийских месседжей и отсутствии патриотической позиции во время войны. Безуглая призвала коллег к расследованию его высказываний, часто перекликающихся с тезисами российской пропаганды.

Бужанский не раз критиковал украинский язык, ВСУ и национальные ценности, а также продвигал пророссийские взгляды еще до полномасштабного вторжения. Несмотря на это, он остается действующим депутатом, который вызывает гнев среди военных и активной части общества.

Портал "Комментарии" писал, что Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский 9 мая поздравил украинцев с советским лозунгом "с Днем Победы", ныне ассоциирующегося с российской военной пропагандой. преступления.