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Весенний призыв: кто будет служить в армии в этом году

Призыв в армию начнется с 1 апреля

сегодня, 10:40
Автор:

Кириєнко Анна

С первого апреля в Украине начнется весенний призыв граждан на срочную военную службу. Кто отправится в ряды украинской армии, а кто имеет право на отсрочку? Сайт "Комментарии" решил разобраться.

Весенний призыв: кто будет служить в армии в этом году

Призыв в армию 2021: когда начнется и кто будет служить. Фото: delo.ua

В соответствии с указом №71/2021 о срочной военной службе в этом году, в армию будут отбирать граждан мужского пола, которым исполнилось 18 лет, и которые не достигли 27-летнего возраста, а также тех, кто не имеет права на освобождение или отсрочку.

Также известно, кому предоставляется отсрочка для получения образования. Среди них:

— мужчины, которые учатся в общих или профессиональных заведениях среднего образования III степени с дневной формой обучения;

- граждане, которые получают высшее или предвысшее образование;

— мужчины, которые получают среднее или высшее образование в духовных учебных заведениях;

— студенты, которые проходят интернатуру, аспирантуру или докторантуру (с отрывом или без отрыва от производства).

Кроме того, право на отсрочку может предоставляться по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья и для продолжения профессиональной деятельности.

Напомним, что в начале марта Вооруженные силы Украины получили новый вид вооружения — винтовку ручного заряжания Alligator. Новейшее оружие существенно отличается от всего остального, что есть в арсенале украинской армии. Назначение винтовки — уничтожать укрепления и технику противника, даже легкобронированную. Узнать больше об оружии и посмотреть фотографии можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в оккупированном Крыму в январе приговорили 13 граждан за отказ служить в армии России. О скандальной ситуации читайте здесь.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/712021-36821
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