Весеннее равноденствие 20 марта 2025: чего ожидать в этот важный момент

Весеннее равноденствие 2025 года приобретает особое значение, поскольку приходится на период затемнений, происходящих с 14 по 29 марта. Это увеличивает его кармическое влияние: незавершенные вопросы требуют завершения, а новые возможности только начинают формироваться, отмечает астрологиня Марина Скади (Марина Соколова) на своем YouTube-канале.

Фото: из открытых источников

Этот день отмечает начало нового астрологического года и определяет основные тенденции на ближайшие месяцы к летнему солнцестоянию.

Ретроградные планеты, в частности Меркурий и Венера, указывают на то, что вопросы прошлого еще не завершены, и они могут снова появиться, требуя нашего внимания и переосмысления. Они придают глубины событиям, напоминая о важности жизненного опыта, независимо от его природы. Это также позволяет вступить в новый этап с обновленными силами.

Весеннее равноденствие символизирует стремление природы и космоса к гармонии. Этот день побуждает нас искать внутренний баланс, избавляться от прошлого и смело смотреть в будущее. Как первые солнечные лучи пробиваются через зимний холод, так и мы пробуждаемся, наполняя себя светом и новыми надеждами.

Ингрессия Солнца в знак Овна символизирует переход от зимней тишины к возрождению жизни, открывая астрономическую весну. В астрологии это старт нового астрологического года, который будет определять направление на следующие 12 месяцев.

Энергия Овна, проявляющаяся в день равноденствия, призывает к активным действиям, но в первую очередь – к тщательному анализу и подготовке. Ретроградная Венера возвращает нас к старым ценностям, отношениям и финансовым вопросам, а ретроградный Меркурий побуждает переосмыслить идеи, соглашения и коммуникации.

Солнце в Овне находится в экзальтации, что означает отсутствие ограничений. Важно сознательно пересмотреть свои желания и цели, избавиться от старых привязок и освободить пространство — как физическое, так и ментальное. Это момент для зарядки энергией весны и ощущения нового импульса к жизни.

В римской традиции март был посвящен Марсу, богу войны, и символизировал время для активных действий, походов и завоеваний. В астрологии символ Овна, которым управляет Марс, символизирует рвение двигаться вперед, амбиции и заслуги цели. Именно с энергией Овна начинается новый астрологический год.

Весеннее равноденствие – это не только смена сезонов, но и магический момент обновления и перехода. В мифах это связано с возрождением, в традициях – с очищением, а в астрологии – с началом нового цикла. В этом году этот период имеет особую значимость из-за затемнения и ретроградных планет. Это время для принятия прошлого, осмысления настоящего и смелого движения в будущее.

Портал "Комментарии" уже писал, что неприятный запах, желтые пятна от пота на любимой одежде — это проблема, с которой сталкивается каждый. Особенно в теплое время года, когда потливость усиливается. И не каждый дезодорант способен эффективно справиться с этими неприятностями. Однако существуют проверенные народные средства, которые помогут сохранить сухость под мышками даже в самые жаркие дни.