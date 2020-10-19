Вероятность терактов в Украине: армия перешла в полную боеготовность

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил о том, что наши военные находятся в полной боевой готовности для предотвращения террористических актов на важные объекты. Об этом сообщила пресс-служба командования на своей странице в “Фейсбук”.

Наев говорит, что на юге Украины они активно оттачивают умения уничтожать вражеские беспилотники. И наши бойцы, по словам командующего, показывают, что способны не допустить возможные теракты на территории нашей страны. Наев уверяет: украинские военные находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛА. А сейчас идет работа по выявлению и уничтожению малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета.

Ранее мы сообщали, что довольно спорная инспекция украинских позиций с участием представителей ОРДЛО у поселка Шумы под Горловкой отсрочена. Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что оккупанты выдвинули новые условия. Это же подтвердили в Офисе президента Украины. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, в какие игры играет Россия с Украиной, а также в том, существует ли опасность срыва встречи советников глав нормандского формата и перемирья в целом.



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