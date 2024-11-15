Вернуться назад в оккупацию попробовали минимум 350 тыс украинцев: шокирующие причины

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Ткачик Олеся
По меньшей мере, 30 процентов мариупольцев возвращаются в оккупацию, часть – навсегда. Причем еще больший процент будет по другим оккупированным городам и общинам, где оккупация прошла без тотального уничтожения, отметил в Телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Беженцы
Можно добавить, говорит он, что из въехавших не менее 40 процентов через некоторое время выехали из оккупации снова после оформления недвижимости по "новым" российским порядкам и собрали остатки из домов. Однако по меньшей мере 50-60 украинцев самостоятельно вернулись в оккупацию навсегда.
То есть, подчеркивает он, четыре миллиона человек были брошены на выживание без обеспечения жильем, компенсациями и программами поддержки. Именно на февраль-март пришелся самый большой пик выезда. По его убеждению, такой бессмысленный шаг правительства толкнул людей за границу и в оккупацию.
Поэтому, добавляет он, когда депутаты или чиновники начинают взывать об измене из-за возвращения, стоит напомнить им цифры, реальность и отсутствие идеологической составляющей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что около 30% выехавших из города в начале войны мариупольцев вернулись обратно в оккупацию. Негативная тенденция наблюдается и по другим общинам.
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