Вернуться назад в оккупацию попробовали минимум 350 тыс украинцев: шокирующие причины

По меньшей мере, 30 процентов мариупольцев возвращаются в оккупацию, часть – навсегда. Причем еще больший процент будет по другим оккупированным городам и общинам, где оккупация прошла без тотального уничтожения, отметил в Телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Беженцы

"В пересчете на людей это выглядит так – только в период с ноября по ноябрь, когда россияне ввели единый пункт въезда в оккупацию в аэропорту Шереметьево, попыталось въехать минимум 350 тысяч украинцев. Из них от 100 до 130 – пропустили россияне, всех других по разным причинам – нет", — отметил Андрющенко.

Можно добавить, говорит он, что из въехавших не менее 40 процентов через некоторое время выехали из оккупации снова после оформления недвижимости по "новым" российским порядкам и собрали остатки из домов. Однако по меньшей мере 50-60 украинцев самостоятельно вернулись в оккупацию навсегда.

"Или это предательство? Безусловно, но одно но. Это предательство не в отношении людей, а в причинах возвращения. Для сравнения, только с сентября 2023 по февраль 2024 было лишено какой-либо поддержки государства более 4 млн внутренних беженцев", — говорит Андрющенко.

То есть, подчеркивает он, четыре миллиона человек были брошены на выживание без обеспечения жильем, компенсациями и программами поддержки. Именно на февраль-март пришелся самый большой пик выезда. По его убеждению, такой бессмысленный шаг правительства толкнул людей за границу и в оккупацию.

"Почему? Попробуйте семьей на три человека прожить на улице. Выйдет? А на 10-15 тысяч гривен минимальной зарплаты – получится? Вряд ли. Поэтому беженцы побежали туда, где или есть крыша, собственная крыша. Или хоть какая-нибудь помощь. Попробуйте осудить человека за нежелание быть бездомным. Выходит? Наверное, нет. Поэтому да. Возвращение в оккупацию продолжается, как бы сложно это ни принять", — заявил Андрющенко.

Поэтому, добавляет он, когда депутаты или чиновники начинают взывать об измене из-за возвращения, стоит напомнить им цифры, реальность и отсутствие идеологической составляющей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что около 30% выехавших из города в начале войны мариупольцев вернулись обратно в оккупацию. Негативная тенденция наблюдается и по другим общинам.



