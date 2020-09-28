Вернуть транспортное средство со штраф-площадки без нервов и хлопот: в Киеве заработал новый онлайн-сервис

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Дмитрий Симоненко
Вернуть транспортное средство со штраф-площадки теперь
легко – в Киеве
заработал новый онлайн-сервис. Об этом сообщает Официальный портал Киева.
Фото: www.zr.ru
Чтобы
воспользоваться услугой, необходимо ввести данные автомобиля в приложении Kyiv
Smart City. Таким образом создается электронное заявление на возврат авто.
Водителю достаточно распечатать заявление и обратиться к представителю полиции
на штрафстоянке, после чего автомобиль будет возвращен. Кстати, их время работы
теперь тоже увеличено по просьбам владельцев транспортных средств. По субботам
штрафстоянки будут работать полный рабочий день – с 9.00 до 17.00.
Отмечается,
что этот сервис создан для того, чтобы разгрузить улицы от хаотично
запаркованных авто, которые очень затрудняют движение по городу, чтобы
оплатить штраф и забрать машину было комфортно.
Инструкция
пользования онлайн-сервером приложении Kyiv Smart City:
- перейти на
вкладку "Городские сервисы" — "Сервисы водителя" —
"Эвакуация" и ввести номер автомобиля, ознакомиться с доказательной
базой эвакуации авто.
- после предоставления
необходимой информации, создается электронное заявление. Если данные внесены в
18:00, она будет подтверждена в тот же день. В случае обращения в сервис после 18:00
— на следующий день, о чем водитель получит уведомление.
- далее
достаточно распечатать заявление, подписать его и обратиться к
представителю полиции на штрафстоянке, и получить свой автомобиль
через несколько минут.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что Кабмин Украины изучит вопрос ограничения работы
онлайн-сервисов с пророссийской продукцией.
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