Вернуть транспортное средство со штраф-площадки без нервов и хлопот: в Киеве заработал новый онлайн-сервис

Вернуть транспортное средство со штраф-площадки теперь легко – в Киеве заработал новый онлайн-сервис. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Фото: www.zr.ru

"Вместе с Нацполицией и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%" — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо ввести данные автомобиля в приложении Kyiv Smart City. Таким образом создается электронное заявление на возврат авто. Водителю достаточно распечатать заявление и обратиться к представителю полиции на штрафстоянке, после чего автомобиль будет возвращен. Кстати, их время работы теперь тоже увеличено по просьбам владельцев транспортных средств. По субботам штрафстоянки будут работать полный рабочий день – с 9.00 до 17.00.

Отмечается, что этот сервис создан для того, чтобы разгрузить улицы от хаотично запаркованных авто, которые очень затрудняют движение по городу, чтобы оплатить штраф и забрать машину было комфортно.

Инструкция пользования онлайн-сервером приложении Kyiv Smart City:

- перейти на вкладку "Городские сервисы" — "Сервисы водителя" — "Эвакуация" и ввести номер автомобиля, ознакомиться с доказательной базой эвакуации авто.

- после предоставления необходимой информации, создается электронное заявление. Если данные внесены в 18:00, она будет подтверждена в тот же день. В случае обращения в сервис после 18:00 — на следующий день, о чем водитель получит уведомление.

- далее достаточно распечатать заявление, подписать его и обратиться к представителю полиции на штрафстоянке, и получить свой автомобиль через несколько минут.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кабмин Украины изучит вопрос ограничения работы онлайн-сервисов с пророссийской продукцией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!