Вернется ли тепло: метеоролог рассказала, какой будет погода в мае в Украине

Ситуация с погодой в течение мая этого года предполагается теплее, чем обычно, в ряде регионов. На подавляющем большинстве же территорий температура прогнозируется в пределах климатической нормы. Об этом, отвечая на вопрос 24 канала , рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Ожидается, что средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины, на остальной территории — в пределах нормы", — отметила метеоролог.

Однако, по ее словам, апрель не будет теплее мая.

"Это маловероятно", – говорит синоптик. — "А вот начало апреля действительно может быть теплее май в некоторых районах Украины. Ведь средняя температура мая на значительной территории страны — в пределах 15-18 градусов, а в начале апреля средняя за сутки температура воздуха достигала 18 и даже 20 градусов" , — Подытожила экспертка по погоде.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду . Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.

Синоптик продолжила, что 2023 год превзошел все рекорды, потому что стал самым теплым, учитывая историю метеорологических наблюдений. Она продолжила, что когда глобальная температура повысится на 2 °С, то изменение климата станет неотвратимым.



