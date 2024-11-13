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Верховная Рада сообщила, за счет чего выплатят «тысячу от Зеленского»

Правительство распределит 9,3 млрд грн на поддержку украинцев: подробности от Роксоланы Подласой

сегодня, 11:32
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Черновалова Кристина

Украинцы смогут получить по 1000 гривен в канун Нового года – эти средства поступят из неиспользованных остатков Фонда общеобязательного государственного социального страхования. Об этом рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа в интервью для Forbes.

Верховная Рада сообщила, за счет чего выплатят «тысячу от Зеленского»

Тысяча от Зеленского: как правительство перераспределит средства Фонда

В начале 2024 года Фонд безработицы передал в спецфонд госбюджета оставшиеся с предыдущего года 10 миллиардов гривен. Сначала планировалось направить эти средства в поддержку бизнеса через программы Министерства экономики, но большая часть суммы, 9,3 миллиарда гривен, осталась неиспользованной.

Эти деньги теперь пойдут в поддержку населения, ведь президент Владимир Зеленский решил направить их на выплаты всем украинцам. Это не только символический жест к праздникам, но и способ стимулировать внутренний рынок, ведь дополнительные деньги у людей будут способствовать росту покупательной способности.

Читайте на портале "Комментарии" — Несмотря на заявление президента Владимира Зеленского, что каждому украинцу будет начислена тысяча гривен, не все граждане Украины на самом деле смогут получить финансовую помощь. Правительство установило определенные условия, предусматривающие ограниченный доступ украинцев к "тысячи Зеленского", которые находятся за границей.

Кроме того, "Комментарии" писали, что после объявления президентом Украины Владимиром Зеленским о программе финансовой поддержки в размере 1000 гривен для граждан, активизировались мошенники, пытающиеся использовать программу в своих целях. К примеру, они начали распространять фейковые сообщения, чтобы получить доступ к банковским счетам украинцев и похитить их деньги.



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