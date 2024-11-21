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Верховная Рада приняла резонансный закон: смягчили правила для предателей

Закон для беглецов: Украина разрешает вернуться дезертирам без наказания

сегодня, 12:51
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Черновалова Кристина

Верховная Рада Украины приняла закон, который дает военным, самовольно покинувшим службу или дезертировавшим, возможность вернуться без уголовного преследования Закон № 12095 стал неожиданным, но важным решением во время военного положения.

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Закон разрешает военнослужащим, которые впервые покинули место службы или дезертировали, вернуться к исполнению обязанностей при условии добровольного прибытия и готовности продолжать службу. За этот документ проголосовали 253 народных депутата.

Закон гарантирует, что их права и социальные выплаты, включая денежное, продовольственное и вещественное обеспечение, будут возобновлены.

Также продолжаются условия действия контракта, а начатые уголовные производства по статьям 407 (самовольное уход от воинской части) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса не станут препятствием для возвращения таких военнослужащих.

“Начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность для продолжения прохождения военной службы, не являются основаниями продолжены военной службы таких военнослужащих и действия их контракта”, — отметил нардеп.

Ранее "Комментарии" писали, что член совета директоров Союза украинских предпринимателей Александр Конотопский выступил в защиту законопроекта №12089 и эмоционально отреагировал на попытки активиста Виталия Шабунина заблокировать принятие документа.



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