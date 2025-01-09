Верховная Рада помогла 18-летним юношам за границей: что для них сделали нардепы

В четверг, 9 января, Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12076, предусматривающий нововведения в сфере военной подготовки. Среди ключевых изменений — возможность находящихся за рубежом юношей становиться на военный учет без необходимости возвращаться в Украину. Законопроект поддержали 298 народных депутатов.

Верховная Рада

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, благодаря нововведениям юноши, достигшие 18-летнего возраста за границей, смогут встать на военный учет дистанционно, воспользовавшись электронной системой "Резерв+".

"Этот законопроект позволяет юношам, которым сейчас исполняется 18 лет за границей, стать на учет, не приезжая в Украину", – сообщил нардеп Гончаренко.

Вместе с тем, как отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, платформа "Резерв" уже доказала свою эффективность. По ее словам, за восемь месяцев работы сервис привлек почти 4 миллиона пользователей.

"Еще 8 месяцев назад в "Резерв" мало кто верил. А сегодня это почти 4 миллиона пользователей и пример успешной реализации цифрового государственного сервиса. Проект получил защиту и поддержку с трибуны Верховной Рады, что подчеркивает его важность для общества", — подчеркнула замминистра .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада проголосовала за законопроект о базовой военной подготовке. По информации народного депутата Ярослава Железняка, решение поддержали 298 народных избранников. Согласно принятым правкам, прохождение базовой военной подготовки и постановка на военный учет для женщин будет исключительно добровольным. Эту поправку поддержали 278 депутатов. Таким образом, никакой принудительной мобилизации женщин не предполагается.



