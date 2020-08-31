Венгрия ввела новые правила пересечения границы для Украины

Венгрия обновила правила въезда (транзита) для граждан Украины с 1 сентября. Об этом информирует Посольство Венгрии в Facebook.

Так, право въезда в Венгрию с первого дня сентября будут иметь такие украинцы:

- члены семей граждан Венгрии;

- те, у кого есть действительное разрешение на постоянное проживание и члены их семей;

- те, у кого есть действительное разрешение на временное проживание, что дает право находиться на территории страны более 90 дней;

- должностные лица дипломатической службы или приезжие с официальным визитом;

- спортивные профессионалы, которые работают в Венгрии.

- те, кто документально докажут, что в последние полгода болели COVID-19.

Всем остальным следует получать разрешение венгерской полиции, отправив специальную электронную заявку. Основаниями для пересечения могут быть, в частности, судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны. По ходатайству венгерская сторона должна ответить в течение 48 часов. Полученное решение в печатном или электронном варианте нужно будет показать пограничникам.

Отмечается, что все украинцы по прибытии должны пройти 14-дневный карантин. Можно не проходить его тем, кто сделал два теста на коронавирус с разницей выдачи минимум в 48 часов. Тест должен быть отрицательным и сделанным исключительно в Венгрии.

На украинско-венгерской границе для въезда в Венгрию будут открыть такие пункты пропуска, как "Тиса", "Лужники" и "Вилок".

Кроме того, граждане Украины, которые желают транзитом пересечь венгерскую территорию, не требуют получения индивидуального разрешения для транзита при следующих условиях:

- если украинец возвращается в Украину;

- дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию;

- отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение);

- имеет документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (это может быть вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).

Для транзита будут функционировать только пункты пропуска "Тиса" и "Лужники".

Напомним, ранее правительство Венгрии приняло решение закрыть границы для иностранцев с сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!