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Венгрия подтвердила двусторонний документ с Украиной: получим ли согласие на членство в НАТО

Будапешт вновь дал понять, что его позиция по блокированию членства Украины в НАТО нерушима

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Представитель Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай подтвердил переговоры о двустороннем соглашении с Украиной. В то же время чиновник заявил, что вопрос украинского членства в НАТО в нем не обсуждается. Как передает портал "Комментарии", об этом Пачолай заявил в интервью венгерскому провластному информагентству МТИ.

Венгрия подтвердила двусторонний документ с Украиной: получим ли согласие на членство в НАТО

Украина и Венгрия. Фото: из открытых источников

Представитель Венгрии отметил, переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной продолжаются, причем в соглашении должен быть сделан упор на "восстановлении прав венгерской национальной общины".

"В то же время мы четко дали понять украинской стороне во время переговоров, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения. Мы неоднократно четко выражали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло", – добавил Пачолай.

Он повторил ранее озвучиваемый в Будапеште тезис о том, что вступление Украины в НАТО "приведет к началу третьей мировой войны".

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ о дальнейших отношениях. При этом украинский лидер подчеркнул, что в нем есть пункт о вступлении Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе встречи с руководителями общин и районов Закарпатья сделал.

"На сегодняшний день от вашей работы и благодаря, в принципе, связям и диалогу вашему с Венгрией, страной, с венграми Венгрии, я думаю, можно внести серьезный вклад, это геополитический вклад, это часть внутреннего плана относительно соседства и относительно диалога близкого с соседями и важно — результативного. Поэтому очень важен ваш диалог с венграми", — заявил украинский лидер. 

Владимир Зеленский подчеркнул, что Венгрия — одна из тех, кто может частично блокировать план победы Украины. По мнению президента, украинцы пройдут любую блокаду Венгрии. Но, как отметил глава государства, хочется, чтобы Украина шла к победе без блокад от соседей, а наоборот с их помощью.




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