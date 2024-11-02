Венгрия подтвердила двусторонний документ с Украиной: получим ли согласие на членство в НАТО

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Кравцев Сергей
Представитель Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай подтвердил переговоры о двустороннем соглашении с Украиной. В то же время чиновник заявил, что вопрос украинского членства в НАТО в нем не обсуждается. Как передает портал "Комментарии", об этом Пачолай заявил в интервью венгерскому провластному информагентству МТИ.
Украина и Венгрия. Фото: из открытых источников
Представитель Венгрии отметил, переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной продолжаются, причем в соглашении должен быть сделан упор на "восстановлении прав венгерской национальной общины".
Он повторил ранее озвучиваемый в Будапеште тезис о том, что вступление Украины в НАТО "приведет к началу третьей мировой войны".
Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ о дальнейших отношениях. При этом украинский лидер подчеркнул, что в нем есть пункт о вступлении Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе встречи с руководителями общин и районов Закарпатья сделал.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Венгрия — одна из тех, кто может частично блокировать план победы Украины. По мнению президента, украинцы пройдут любую блокаду Венгрии. Но, как отметил глава государства, хочется, чтобы Украина шла к победе без блокад от соседей, а наоборот с их помощью.
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