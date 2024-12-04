Венгрия обратилась с требованием к США: против кого просит снять санкции

Венгрия обратилась к США с требованием освободить российский "Газпромбанк" от санкций в части платежей за природный газ, поскольку эти санкции могут негативно повлиять на некоторых союзников США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Reuters".

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

"Вчера мы направили в соответствующие американские органы запрос с требованием предоставить "Газпромбанку" исключение из санкций в части платежей за природный газ", — заявил министр иностранных дел Петер Сийярто во время брифинга.

Топ-дипломат процитировал госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что он "готов консультироваться с союзниками, для которых санкции создали проблемы".

Петер Сийярто заявил, что любое освобождение будет аналогично тем, которые предоставляются другим российским банкам, обрабатывающим платежи за российский уран, закупленный Соединенными Штатами.

Министр сообщил, что отправится в Вашингтон, но не уточнил, на чем будут сосредоточены его переговоры.

Стоит от метить, Венгрия получает около двух третей своего импорта газа из России, однако на страну и некоторых ее соседей нарастает давление, вынуждающее ее быстрее диверсифицировать поставки энергоносителей и отказаться от них после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Венгрия получает 4,5 млрд кубометров газа в год из России в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в 2021 году.

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