Венедиктова заявила об аресте «слуги народа» Юрченко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко (фракция "Слуга народа"), который на днях вызвал скандал из-за видео с получением взятки. Об этом генпрокурор сообщила в Facebook.

Так, решено подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

"Уголовная сага, связанная с депутатом, имеет свое логическое и законное продолжение. Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю - материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства", - написала Венедиктова.

Также генпрокурор заметила, что перед выборами следует ожидать манипуляции по процессуальным решениям, которые будут "подгоняться" под политические лозунги различных оппонентов. Венедиктова заверила, что она - вне политики.





Напомним, эксперты назвали перспективы дела о скандальной взятке для "слуги народа" Юрченко.



Тогда как глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Юрченко должен сложить мандат и отказаться от законотворческой деятельности после того, как его "поймали на взятке".







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