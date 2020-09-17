Венедиктова заявила об аресте «слуги народа» Юрченко

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Таисия Ерохина
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко (фракция "Слуга народа"), который на днях вызвал скандал из-за видео с получением взятки. Об этом генпрокурор сообщила в Facebook.
Так, решено подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей.
Также генпрокурор заметила, что перед выборами следует ожидать манипуляции по процессуальным решениям, которые будут "подгоняться" под политические лозунги различных оппонентов. Венедиктова заверила, что она - вне политики.
Напомним, эксперты назвали перспективы дела о скандальной взятке для "слуги народа" Юрченко.
Тогда как глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Юрченко должен сложить мандат и отказаться от законотворческой деятельности после того, как его "поймали на взятке".
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