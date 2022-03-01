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Венедиктова рассказала, что ждет Путина и компанию за развязывание войны против Украины

Ирина Венедиктова записала видеообращение к народу

сегодня, 17:23
Автор:

Кравцев Сергей
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В Международном уголовном суде в Гааге стартовало расследование о военных преступлениях России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время своего обращения к украинскому народу рассказала Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Венедиктова рассказала, что ждет Путина и компанию за развязывание войны против Украины

Ирина Венедиктова. Фото: из открытых источников

Генпрокурор рассказал, что процесс привлечения к ответственности виновных уже начато. Ирина Венедиктова отметила, что российским чиновникам, которые стоят за развязыванием войны в Украине, не стоит наивно надеяться, что им удастся избежать наказания. Они просто слабо ознакомлены з законами и не знают, что их может ожидать. 

Венедиктова отметила, что Украина уже проводит консультации с западными партнерами относительно задержания российских преступников, как только они попытаются пересечь границу одного из цивилизованных государств. 

По словам Ирины Венедиктовой, она лично сделает все возможное, чтобы добиться привлечения к ответственности виновных в развязывании войны против Украины.

Генпрокурор подчеркнула, Международный уголовный суд имеет очень большое значение для Украины в том смысле, что привлечь к ответственности можно конкретных лиц, а не государство в целом. Отвечать за преступления придется как президенту, так и другим чиновникам. Никаких индульгенций быть не должно.

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