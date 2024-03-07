Великое открытие: археологи обнаружили гигантскую статую легендарного фараона в Египте

В глубинах египетского города Минья, где история переплетается с каждым зерном песка, международная группа археологов совершила поразительное открытие, что вызвало волну захвата в мировом сообществе.

В Египте раскопали часть гигантской статуи величайшего фараона

Во время тщательных раскопок в древнем городе Гермополис, ныне известном как Аль-Ашмунин, они наткнулись на огромный фрагмент статуи, что, как оказалось, принадлежит никому другому, как Рамзесу II – одному из величайших и авторитетнейших фараонов в истории древнего Египта.

Это открытие, по словам Министерства туризма Египта, стало возможным благодаря упорному труду и преданности археологов, исследовавших Гермополис — город, в древности служивший важным религиозным и культурным центром, вторым по значению только после Фив.

Доктор Мустафа Вазиры, генеральный секретарь Высшего совета по археологии, поделился, что этот фрагмент из известняка является "недостающей верхней частью" статуи, которую ранее, в 1930-х годах, открыл немецкий археолог Г. Редер. Доктор Басем Джихад, руководитель египетской части археологической команды, уточнил, что этот кусок высотой около 3,8 метра и изображает фараона в традиционной двойной короне с королевской коброй.

На задней части колонны высечен ряд иероглифических надписей, восхваляющих титулы фараона, открывая новые страницы его жизни и правления, которые до сих пор оставались неизвестными.

Согласно данным Министерства, эта верхняя часть статуи в сочетании с ранее найденной нижней позволяет предположить, что скульптура могла достигать высоты в 7 метров, становясь непревзойденным произведением искусства и инженерной мысли древнего Египта.

Кто такой Рамзес II

Рамзес II, известный также как Рамзес Великий, является одной из самых известных и уважаемых фигур в истории древнего Египта. Он родился около 1303 г. до н.э. и правил Египтом как третий фараон XIX династии в течение примерно 66 лет, с 1279 по 1213 год до н.э. Его долгое правление и многочисленные достижения оказали его легендарной фигурой в истории, оказав значительное влияние на последующие поколения, что оказало его почти мифической фигурой.