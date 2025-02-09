Великобритания разрабатывает беспилотные морские катера для Украины: что изменят новые системы

Правительство Великобритании анонсировало разработку новых беспилотных морских катеров для поддержки Украины в борьбе с агрессией России. Министр оборонных закупок Мария Игл поделилась информацией о двух новых морских безэкипажных катерах – Wasp и Snapper. Эти системы, которые проходят финальные испытания, призваны изменить ход морской войны, предоставляя ВСУ новые возможности для борьбы с российским флотом. Как именно эти разработки могут повлиять на ситуацию в Черном море, разбирались "Комментарии" ссылаясь на Naval Technology.

Скриншот атаки украинского УМВ на военный корабль ВМФ РФ в 2023 году. Фото: СБУ

Министр обороны Великобритании Мария Игл сообщила, что БЭК Wasp и Snapper были быстро разработаны с учетом потребностей Украины и ее усилий. Соответствующие заявления были сделаны в рамках письменных ответов по запросу депутатов парламента Великобритании от 4 февраля 2025 года. На данный момент эти безэкипажные морские системы проходят финальные этапы испытаний, а детали по их дальнейшей разработке будут обнародованы впоследствии.

Эти новейшие морские БЭК являются частью более масштабной стратегии Великобритании по предоставлению Украине инновационных технологий, способных значительно изменить ход морской войны. Ожидается, что они обеспечат ВСУ возможность наносить удары по большим надводным боевым единицам противника, в частности на Черном море.

По мнению экспертов, такие платформы как Wasp и Snapper могут стать настоящей революцией в морском военном деле. Как отмечает издание Ship Technology, беспилотники типа Magura V5 уже продемонстрировали эффективность в борьбе с российским флотом. В частности, благодаря использованию морских БЭК, украинские войска заставили российский Черноморский флот отойти после значительных потерь, в том числе более трети кораблей были уничтожены или серьезно повреждены.

Великобритания активно поддерживает Украину в ее борьбе и эти разработки являются еще одним важным шагом в усилении оборонных возможностей страны. Более того, такие технологии могут повлиять на международные военные стратегии, став инструментом нового поколения для борьбы с морскими угрозами.

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