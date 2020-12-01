Ведущий инфекционист Ольга Голубовская заболела COVID-19 (видео)

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук и Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заразилась коронавирусом. Об этом сообщила Телевизионная Служба Новостей на канале 1+1.

Ольга Голубовская заболела COVID-19. Фото: НАШ

Ее состояние оценивают как средней тяжести. Инфекционистку уже госпитализировали в одну из частных клиник столицы. Где именно заразилась Заслуженный врач Украины: во время консультаций и приема пациентов, или в бытовых условиях — неизвестно.

Напомним, что Ольга Голубовская — один из самых узнаваемых медицинских экспертов. Она ответила на множество вопросов украинцев, касающихся COVID-19. Также женщина активно консультирует больных, которые к ней обращаются.

Кроме коронавируса, женщина знакомит граждан с лечением кори, гриппа, гепатита и других серьезных вирусных болезней. Ее активно приглашают на ток-шоу, берут интервью и комментарии по лечению ковида.

Также сообщаем, ученые доказали, что коронавирус влияет на психику. Согласно исследованию миллионов медицинских карт пациентов в США, у каждого семнадцатого человека, который переболел COVID-19, может быть диагностирована тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, бессонница. Реже встречались расстройства настроения.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, что врач Тарас Жиравецкий спрогнозировал, сколько волн пандемии коронавируса нас ожидает в будущем. По его словам, Украина сейчас находится на второй волне пандемии. За этот период переболеет большая часть населения — 40%. Но это не конец — гражданам следует ожидать и третью волну, которая затронет 25% населения. Такие выводы основаны на историческом течении испанского гриппа в 1918 году.

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