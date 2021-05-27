Вблизи границы с Арменией подорвался азербайджанский военный автомобиль: на ком лежит вина

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Данило Матюха
Сегодня, 27 мая, на мине в Кельбаджарском районе вблизи границы с Арменией подорвался автомобиль азербайджанской армии. Об этом сообщают местные СМИ.
ВС Азербайджана - фото из открытых источников
Сначала сообщения о подрыве военного автомобиля появились в соцсетях. Однако позже информацию об инциденте подтвердил пресс-секретарь азербайджанского Минобороны Анар Эйвазов.
Информации о возможных жертвах или пострадавших в результате подрыва автомобиля азербайджанской армии нет. Военные пока не разглашают всех подробностей этого инцидента.
27 мая, военные Азербайджана уже заявляли, что армянские солдаты пытались заминировать пути снабжения, ведущие к их позициям. Не обошлось и без пленных. Все детали в нашем материале.
Напомним, осенью 2020 года начался нагорно-карабахский конфликт. Бои продолжались, пока в ноябре три стороны — Баку, Ереван и Москва — не подписали соглашение о мире.
Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан во лжи. Прессекретарь МИДа Армении Анна Нагдалян сделала заявление в ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамова о том, что Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных, захваченных во время войны в Арцахе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Сайт "Комментарии" уже сообщал, что в Армении сейчас достаточно напряженная ситуация. Оппозиционные силы страны требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Он же собирается покинуть пост только в том случае, если так решит не оппозиция, а его народ путем голосования. Как может развиваться политическая ситуация в стране, подробнее читайте в нашем материале.
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