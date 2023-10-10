«Важный экзамен»: ВККС впервые рассмотрит дело о добродетели председателя одного из ключевых судов

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Кравцев Сергей
11 октября Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит жалобу ОО "Народный круг" по фактам внесения недостоверных данных в декларацию добродетели председателя Хозяйственного суда г. Киева Вадима Босого. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Депо", ссылаясь на материал "Дело судьи Босого: пройдет ли ВККС важный экзамен?" блоггера Бондаренко.
ВККС рассмотрит дело о добродетели судьи Босого
Автор отмечает, что декларацию добродетели представляют все судьи. В документе они дают утвердительные или отрицающие ответы на 23 вопроса, в частности, об имущественном положении, конфликте интересов, коррупционных правонарушениях, злоупотреблении в должности, нарушении присяги судьи, привлечении к ответственности и т.д.
ВККС, новый состав которой избрали 1 июня, впервые будет рассматривать дело в отношении судьи такого уровня. Согласно данным сайта комиссии, дело будут слушать члены комиссии Михаил Богонис, Надежда Кобецка и Галина Шевчук.
По мнению активистов, цитируемых блоггером, еще один факт, который может влиять на достоверность данных в декларации добродетели судьи Босого – это привлечение его к административной ответственности в период обучения в духовной академии в 1999 году, о чем СМИ писали ранее. "В своих судейских анкетах по меньшей мере за 2012 и 2018 годы, Вадим Босой отрицал этот факт (отвечал "нет" на вопрос о привлечении к такой ответственности), поэтому очевидно, что в декларации добродетели он ответил утвердительно и на пункт "Мною не совершались поступки, что могут быть следствием привлечения меня к ответственности", — пишет автор.
В материале говорится, ранее активисты "Народного круга" уже обращались с соответствующими фактами о недостоверных сведениях в имущественных декларациях и признаках незаконного обогащения Вадима Босого в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Однако там решили не проводить проверки, ссылаясь на военное положение. Журналисты предположили, что НАПК может быть объектом давления со стороны определенных чиновников из Офиса Президента, которые могут блокировать рассмотрение конкретно дела Вадима Босого, поскольку последний постоянно кичится тесными отношениями со Смирновым или Татаровым.
По мнению блогера, дело судьи Босого продемонстрирует, насколько ожидания от ВККС оправданы и насколько решительно обновлен регуляторный орган настроен на борьбу с коррупцией внутри судейской системы.
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