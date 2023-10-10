«Важный экзамен»: ВККС впервые рассмотрит дело о добродетели председателя одного из ключевых судов

11 октября Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит жалобу ОО "Народный круг" по фактам внесения недостоверных данных в декларацию добродетели председателя Хозяйственного суда г. Киева Вадима Босого. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Депо", ссылаясь на материал "Дело судьи Босого: пройдет ли ВККС важный экзамен?" блоггера Бондаренко.

ВККС рассмотрит дело о добродетели судьи Босого

"Судья мог представлять недостоверные данные, касающиеся его семейного и имущественного положения. Ведь, как выяснили активисты, Босой фиктивно расстался с женой, чтобы скрыть сомнительным путем приобретенное имущество, которое он смог не вносить в декларацию, записывая его на жену и свою дочь "Кроме рождения сына [через три года после "развода"] факт совместного проживания или по меньшей мере близких отношений подтверждается совместными путешествиями и совместным пользованием имуществом друг друга." — говорится в материале.

Автор отмечает, что декларацию добродетели представляют все судьи. В документе они дают утвердительные или отрицающие ответы на 23 вопроса, в частности, об имущественном положении, конфликте интересов, коррупционных правонарушениях, злоупотреблении в должности, нарушении присяги судьи, привлечении к ответственности и т.д.

"Если судья намеренно подал недостоверные данные в декларации добродетели, его кандидатуру могут подать на увольнение с должности. Такое взыскание применяется и в случае нарушения судьей обязанности подтвердить законность источника происхождения принадлежащего ему и членам его семьи имущества", — говорится в статье.

ВККС, новый состав которой избрали 1 июня, впервые будет рассматривать дело в отношении судьи такого уровня. Согласно данным сайта комиссии, дело будут слушать члены комиссии Михаил Богонис, Надежда Кобецка и Галина Шевчук.

По мнению активистов, цитируемых блоггером, еще один факт, который может влиять на достоверность данных в декларации добродетели судьи Босого – это привлечение его к административной ответственности в период обучения в духовной академии в 1999 году, о чем СМИ писали ранее. "В своих судейских анкетах по меньшей мере за 2012 и 2018 годы, Вадим Босой отрицал этот факт (отвечал "нет" на вопрос о привлечении к такой ответственности), поэтому очевидно, что в декларации добродетели он ответил утвердительно и на пункт "Мною не совершались поступки, что могут быть следствием привлечения меня к ответственности", — пишет автор.

"Поскольку это явно противоречит фактам, которые общественные активисты предоставили членам ВККС к рассмотрению, трудно будет не зафиксировать нарушения, а значит — не признать недостоверность поданных в декларации данных", — добавляет он.

В материале говорится, ранее активисты "Народного круга" уже обращались с соответствующими фактами о недостоверных сведениях в имущественных декларациях и признаках незаконного обогащения Вадима Босого в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Однако там решили не проводить проверки, ссылаясь на военное положение. Журналисты предположили, что НАПК может быть объектом давления со стороны определенных чиновников из Офиса Президента, которые могут блокировать рассмотрение конкретно дела Вадима Босого, поскольку последний постоянно кичится тесными отношениями со Смирновым или Татаровым.

По мнению блогера, дело судьи Босого продемонстрирует, насколько ожидания от ВККС оправданы и насколько решительно обновлен регуляторный орган настроен на борьбу с коррупцией внутри судейской системы.

"Ведь именно этот вопрос является одним из ключевых не только для ситуативной финансовой поддержки Украины западными союзниками, но и для стратегического развития европейской и евроатлантической интеграции. Результаты рассмотрения этого дела также позволят определить, насколько синхронизированы действия органов судейского контроля с инициативами и видением центральной власти, в частности, СНБО и Президента Украины по усилению ответственности за коррупционные правонарушения в судейской вертикали", — резюмирует автор.