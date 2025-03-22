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Ватикан уверяет, что состояние Папы Римского стабильное, но есть один важный нюанс

Общее физическое состояние Папы Римского такое, как и было раньше

сегодня, 14:07
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Кравцев Сергей

Папа Римский Франциск, который больше месяца находится в больнице, должен заново "научиться говорить" после длительного применения высокотекущей кислородной терапии. Об этом заявил глава доктринального офиса Ватикана, кардинал Виктор Мануэль Фернандес, передает Reuters.

Ватикан уверяет, что состояние Папы Римского стабильное, но есть один важный нюанс

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный [поток] кислорода все иссушает. Ему нужно заново учиться говорить, но общее физическое состояние такое, как и было раньше", – сообщил кардинал.

В последнем отчете о состоянии здоровья главы Католической церкви в Ватикане сообщили, что его здоровье остается стабильным с "незначительным улучшением дыхания и подвижности".

С 17 марта Франциск не нуждался в искусственной вентиляции легких, однако для облегчения дыхания ночью он получал кислород через маленький шланг вблизи носа.

До сих пор в Святом Престоле не дают прогнозов, когда Папу выпишут из больницы. Кардинал Фернандес сказал, что не знает, вернется ли Франциск из медицинского заведения в Пасху, которое в этом году приходится на 20 апреля.

"Он может вернуться, но врачи хотят быть уверены на 100%. (Папа Римский – ред.) хочет посвятить то небольшое количество времени, которое у него осталось, служению другим, а не себе", – добавил Виктор Фернандес.

На вопрос о том, стоит ли ждать отставки Франциска, кардинал ответил, что он лично так не думает.

Стоит напомнить, 14 марта 88-летний Папа Римский Франциск был госпитализирован для лечения бронхита. Ранее у понтифика были проблемы со здоровьем, ведь в возрасте 21 года ему удалили часть легкого.

Позже главе Католической церкви диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, которую в пресс-службе Ватикана назвали "сложной клинической ситуацией".

22 февраля стало известно, что Папа Римский находится в критическом состоянии и нуждается в переливании крови и кислородной терапии. Кроме того, у него были признаки "легкой" почечной недостаточности.

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