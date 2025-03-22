Ватикан уверяет, что состояние Папы Римского стабильное, но есть один важный нюанс

Папа Римский Франциск, который больше месяца находится в больнице, должен заново "научиться говорить" после длительного применения высокотекущей кислородной терапии. Об этом заявил глава доктринального офиса Ватикана, кардинал Виктор Мануэль Фернандес, передает Reuters.

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный [поток] кислорода все иссушает. Ему нужно заново учиться говорить, но общее физическое состояние такое, как и было раньше", – сообщил кардинал.

В последнем отчете о состоянии здоровья главы Католической церкви в Ватикане сообщили, что его здоровье остается стабильным с "незначительным улучшением дыхания и подвижности".

С 17 марта Франциск не нуждался в искусственной вентиляции легких, однако для облегчения дыхания ночью он получал кислород через маленький шланг вблизи носа.

До сих пор в Святом Престоле не дают прогнозов, когда Папу выпишут из больницы. Кардинал Фернандес сказал, что не знает, вернется ли Франциск из медицинского заведения в Пасху, которое в этом году приходится на 20 апреля.

"Он может вернуться, но врачи хотят быть уверены на 100%. (Папа Римский – ред.) хочет посвятить то небольшое количество времени, которое у него осталось, служению другим, а не себе", – добавил Виктор Фернандес.

На вопрос о том, стоит ли ждать отставки Франциска, кардинал ответил, что он лично так не думает.

Стоит напомнить, 14 марта 88-летний Папа Римский Франциск был госпитализирован для лечения бронхита. Ранее у понтифика были проблемы со здоровьем, ведь в возрасте 21 года ему удалили часть легкого.

Позже главе Католической церкви диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, которую в пресс-службе Ватикана назвали "сложной клинической ситуацией".

22 февраля стало известно, что Папа Римский находится в критическом состоянии и нуждается в переливании крови и кислородной терапии. Кроме того, у него были признаки "легкой" почечной недостаточности.

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