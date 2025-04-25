Ватикан не будет платить за похороны Папы Римского: какая причина

Католическая церковь готовится к похоронам Папы Римского Франциска, однако, в отличие от предыдущих понтификов, расходы на церемонию не будет оплачиваться Ватиканом или Церковью За похороны Папы Римского заплатит анонимный благотворитель.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Папа Римский Франциск в завещании от 29 июня 2022 года написал, что анонимный донор покроет все расходы на его похороны.

"Расходы на подготовку моего погребения будут возмещены суммой, пожертвованной моим благотворителем", — говорится в завещании.

Кто именно стал благодетелем неизвестно. В Ватикане лишь подтвердили факт пожертвования, совершенного на адрес базилики Святой Марии Великой. Именно там и состоится захоронение Франциска.

Церемония прощания с Папой Римским запланирована на площади Святого Петра на 26 апреля. После мессы тело понтифика перенесут в базилику Святой Марии Великой, где его похоронят.

В завещании Франциск значительно упростил свои похороны по сравнению с предыдущими Папами Римскими. Он указал, что хочет иметь простую могилу без украшений с одной надписью – "Франциск". Вместо традиционных трех гробов понтифик будет похоронен только в одном. Также Папа Римский упростил другие меры в честь его смерти.

Это контрастирует с масштабными похоронами Папы Иоанна Павла II в 2005 году, которые стоили примерно 7 миллионов евро. Это вместе с мерами безопасности, организации конклава и религиозных обрядов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Франциск перед смертью опустошил свой банковский счет. Стало известно, куда он потратил деньги.

Также "Комментарии" писали, что после смерти Папы Римского стремительно выросли просмотры фильма, показывающего тайный процесс конклава.