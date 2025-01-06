logo

BTC/USD

100859.18

ETH/USD

3635.90

LTC/USD

111.23

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Вассерман предсказал возрождение СССР: сколько осталось ждать
commentss НОВОСТИ Все новости

Вассерман предсказал возрождение СССР: сколько осталось ждать

С высокой вероятностью империя на базе РФ возродится в 2025 году или в ближайшие пару лет, утверждает эрудит

6 января 2025, 19:49 comments4623
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Советский Союз якобы обязательно возродится в самом ближайшем будущем. Это якобы неизбежый исторический процесс, связанный с жизненным циклом империй. Как передает 6 января портал "Комментарии", такое мнение в интервью росСМИ высказал депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

Вассерман предсказал возрождение СССР: сколько осталось ждать

Предатель Украины Вассерман считает, что в ближайшие годы восстановится СССР, поскольку таков исторический закон существования империй. Фото: Анатолий Вассерман / ВКонтакте

Свое предсказание бывший гражданин Украины поясняет тем, что СССР был континентальной, а не колониальной империей. Именно это обстоятельство, по убеждению Вассермана, и говорит в пользу скорого возрождения СССР. Континентальные империи, заметил он, "никогда не разваливаются надолго".

В качестве примера Вассерман привел Европейский союз, в основе которого, как он считает, лежит Римская империя. Сейчас ЕС оказался на грани развала только из-за влияния извне и поведения "инородных тел" — государств, которые никогда не входили в состав Римской империи, добавил депутат Госдумы.

Вассерман напомнил, что Российская империя "всегда восстанавливалась", причем якобы неизменно в еще большем размере, чем до распада. Так, по его прогнозу, будет и в этом цикле. Причем "возрождение империи", как предрекает Вассерман, произойдет уже очень скоро — возможно, даже в 2025 году. А если нет, то он предлагает "еще пару лет потерпеть".

Вассерман — одессит и бывший гражданин Украины. Паспорт РФ получил в январе 2016 года. Действующий депутат Государственной Думы РФ. Неоднократно делал антиукраинские заявления. Находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии. В интернете известен как человек-мем по кличке Онотоле. В прошлом — звезда интеллектуальных игр.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mk.ru/politics/2025/01/05/eto-neizbezhno-vasserman-nazval-datu-vozrozhdeniya-sssr.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Faa5f3eee-53fe-52b9-beda-b1bf3c94148b
Теги:

Новости

Все новости