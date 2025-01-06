Советский Союз якобы обязательно возродится в самом ближайшем будущем. Это якобы неизбежый исторический процесс, связанный с жизненным циклом империй. Как передает 6 января портал "Комментарии", такое мнение в интервью росСМИ высказал депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

Предатель Украины Вассерман считает, что в ближайшие годы восстановится СССР, поскольку таков исторический закон существования империй. Фото: Анатолий Вассерман / ВКонтакте

Свое предсказание бывший гражданин Украины поясняет тем, что СССР был континентальной, а не колониальной империей. Именно это обстоятельство, по убеждению Вассермана, и говорит в пользу скорого возрождения СССР. Континентальные империи, заметил он, "никогда не разваливаются надолго".

В качестве примера Вассерман привел Европейский союз, в основе которого, как он считает, лежит Римская империя. Сейчас ЕС оказался на грани развала только из-за влияния извне и поведения "инородных тел" — государств, которые никогда не входили в состав Римской империи, добавил депутат Госдумы.

Вассерман напомнил, что Российская империя "всегда восстанавливалась", причем якобы неизменно в еще большем размере, чем до распада. Так, по его прогнозу, будет и в этом цикле. Причем "возрождение империи", как предрекает Вассерман, произойдет уже очень скоро — возможно, даже в 2025 году. А если нет, то он предлагает "еще пару лет потерпеть".

Вассерман — одессит и бывший гражданин Украины. Паспорт РФ получил в январе 2016 года. Действующий депутат Государственной Думы РФ. Неоднократно делал антиукраинские заявления. Находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии. В интернете известен как человек-мем по кличке Онотоле. В прошлом — звезда интеллектуальных игр.