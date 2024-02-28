Василий Костюк: из-за экспорта зерна в Украине действует масштабная схема уклонения от налогообложения

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Кравцев Сергей
В течение двух лет войны в Украине действуют нечестные правила игры, построенные на экспорте зерна. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает адвокат Василий Костюк на своей странице в фейсбук.
Василий Костюк
"Сеть таких фирм-однодневок может насчитывать около 500 единиц. В схеме задействованы налоговая, таможня, Госсанэпиднадзор, БЭБ, СБУ, покрывающие и не замечающие очевидные "черные схемы", от которых страдает государственный бюджет. Таким образом, экспорт "черного зерна" позволяет отмывать и выводить за границу доходы от других теневых схем, предусматривающих продажу товаров или услуг за наличные деньги", — говорится в сообщении.
По словам Василия Костюка, на экспорте зерна построены масштабные сделки отмывания НДС через конвертационные центры и вывод валюты за границу, в обход налогообложения. От этого государственный бюджет испытывает десятки миллиардов долларов.
Адвокат Костюк обращает внимание, что структурно-конвертационный центр состоит из фиктивных фирм, банков и "своих" людей во власти. Последнее особенно важно, поскольку позволяет беспрепятственно реализовывать все незаконные схемы.
Он добавляет, что в прошлом году румынские журналисты расследователи выяснили, что украинское зерно экспортируют сомнительные компании.
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