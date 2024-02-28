Василий Костюк: из-за экспорта зерна в Украине действует масштабная схема уклонения от налогообложения

В течение двух лет войны в Украине действуют нечестные правила игры, построенные на экспорте зерна. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает адвокат Василий Костюк на своей странице в фейсбук.

Василий Костюк

"Схема с черным зерном используется для уклонения от налогообложения и вывода валюты из страны. Неучетное зерно покупают у фермеров за наличные деньги и оформляют на фиктивные компании-однодневки, которые экспортируют его за границу. По дороге груз может несколько раз менять владельца и в конце концов продается конечному покупателю. Но полученные средства остаются у одной из компаний-посредников и в Украину не возвращаются. В Украине компании однодневки объявляются банкротом, ведь это фальшивые компании", – отмечает Костюк.

"Сеть таких фирм-однодневок может насчитывать около 500 единиц. В схеме задействованы налоговая, таможня, Госсанэпиднадзор, БЭБ, СБУ, покрывающие и не замечающие очевидные "черные схемы", от которых страдает государственный бюджет. Таким образом, экспорт "черного зерна" позволяет отмывать и выводить за границу доходы от других теневых схем, предусматривающих продажу товаров или услуг за наличные деньги", — говорится в сообщении.

По словам Василия Костюка, на экспорте зерна построены масштабные сделки отмывания НДС через конвертационные центры и вывод валюты за границу, в обход налогообложения. От этого государственный бюджет испытывает десятки миллиардов долларов.

Адвокат Костюк обращает внимание, что структурно-конвертационный центр состоит из фиктивных фирм, банков и "своих" людей во власти. Последнее особенно важно, поскольку позволяет беспрепятственно реализовывать все незаконные схемы.



"По предварительным оценкам, экспортеры, вывозившие зерно по теневым схемам, не вернули в Украину до $20 млрд. выручки. Соответственно, от 20% до 50% экспорта украинского зерна может использоваться для вывода валюты за границу и отмывания денег" — говорит Василий Костюк.

Он добавляет, что в прошлом году румынские журналисты расследователи выяснили, что украинское зерно экспортируют сомнительные компании.

"Они установили, что половина украинских экспортеров не подала ни одной таможенной декларации, а большинство поданных документов обработали за 90 мин, то есть на оформление одной декларации — 9 мин. За год власти так и не решили проблему" — заключает Костюк.



