Ван Дамм подарил украинской любовнице Мерседес за 3,3 млн гривен

Любовница Ван Дамма показала дорогой подарок от актера. Фото: ki.ill.in.ua

Елена Каверина родом из Кривого Рога, которая уже несколько лет встречается с известным актером Жан-Клод Ван Даммом, похвасталась новым подарком от любимого. На этот раз актер подарил девушке очень современный и дорогой Мерседес. Фотографию с автомобилем Елена опубликовала на своей странице в Инстаграме.

Цена автомобиля составляет 119 тысяч долларов. Это около 3,3 миллиона гривен.

Mercedes-Benz GLE появится в продаже только в следующем году, однако актер приобрел авто как вип-клиент немецкого автоконцерна.

Машина оснащена современным автопилотом с функцией "ассистент парковки", раздвижной крышей, спутниковой системой слежения. Мощность Мерседеса - 330 лошадиных сил.

На фото Елена позирует возле подарка в Париже. Многие из подписчиков порадовались за девушку, но, как обычно, нашлись и хейтеры.













Напоминаем, что княгиня Монако Шарлен вместе со своим мужем Альбертом II и двумя детьми посетила традиционное мероприятие по раздаче подарков. Перед публикой она предстала в новом, необычном для себя образе.

42-летняя княгиня решилась на смелую стрижку. Шарлен сбрила часть волос на виске и затылке, и покрасила локоны в темный цвет. Позже фотографии с мероприятия появились в сети, и ее прическа стала поводом для обсуждения.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что герцог и герцогиня Кембриджские показали, как выглядит их открытка на Рождество 2021. Фотографию, которая была сделана фотографом Мэттом Портеус, они разместили на своей странице в социальных сетях. Так, на праздничном снимке можно увидеть Кейт, Уильяма и трех их детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.





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