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Валерий Дубиль: вместе с фондом Надежда передали ГУР современные системы РЭБ и станции усиления сигнала

Теперь наши разведчики будут еще эффективнее выполнять боевые задания

сегодня, 14:22
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Кравцев Сергей

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда", возглавляемый первым заместителем председателя парламентского комитета по здоровью нации Валерием Дубилем, передал Главному управлению разведки современные радиоэлектронные средства, которые усилят обороноспособность украинских подразделений в противостоянии с противником.

Валерий Дубиль: вместе с фондом Надежда передали ГУР современные системы РЭБ и станции усиления сигнала

Поддержка ГУР фондом «Надежда»

Во время передачи оборудования начальнику ГУР Кириллу Буданову обсудили срочные потребности подразделений, а также дальнейшие шаги сотрудничества по обеспечению военных современным оборудованием для сохранения жизней на поле боя.

"Понимая технологичность этой войны и постоянные угрозы воздуха, которые несут с собой FPV дроны нашим защитникам и военной технике, делаем все, чтобы усилить оснащенность наших боевых подразделений средствами противодействия. Во время последней встречи с руководством ГУР МО Украины еще раз усилили украинскую разведку новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. В частности, передали 12 переносных автономных РЭБ систем, которые созданы для удобного использования в условиях интенсивного передвижения – это разночастотные устройства, обеспечивающие мобильность подразделений. Также передали 4 автомобильных РЭБ системы „Сова“, способные обеспечивать высокий уровень защиты и блокировки сигналов противника на больших расстояниях. Кроме того, обеспечили ГУР 2-мя системами усиления сигнала управления дронами „Степь 100“, которые существенно расширяют зону управления беспилотниками, обеспечивая стабильный сигнал и бесперебойную работу на значительных расстояниях", — отметил Валерий Дубиль.

Также, по его словам, одно из подразделений ГУР получило 2 дополнительных автомобильных РЕБ системы „Сова“ и 1 усилитель „Степь 100“, которые укрепят защиту этих подразделений в условиях сложной обстановки.

"Раньше команда фонда "Надежда" совместно с партнерами передавала для нужд разных подразделений ГУР два авто, более сотни fpv-дронов, старлинки, дроны и тепловизоры. По словам разведчиков, вся оказанная помощь помогает бойцам выполнять боевые задания на самых горячих участках фронта. Вместе с командой фонда "Надежда" будем и дальше поддерживать наших военных, ведь мы понимаем, что каждая партия помощи — это не только техническая поддержка, но и сохранение жизней украинских воинов, а это главное", — подчеркнул Валерий Дубиль.

Собрать груз помогли партнеры Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда": семья Герег и компания "Эпицентр", фонд "Батальон Волонтер" и Роман Бочкала, Евгений Довбня, Юлия Богатырева, Анатолий Шкрибляк, Алексей Омельяненко, Святослав Нечипоренко, Дмитрий Ники Игорь Кучеренко. В целом Главное управление разведки и Силы обороны Украины уже получили от Благотворительного фонда "Надежда" новейшего оборудования более чем на 10 миллионов гривен — передано более 40 РЭБ систем разного класса и назначения, которые помогают защитникам успешно выполнять задачи на Курском, Ореховском, Купянском, Лиманском, Покровском. и другим направлениям.

Валерий Дубиль: вместе с фондом Надежда передали ГУР современные системы РЭБ и станции усиления сигнала - фото 2

Валерий Дубиль: вместе с фондом Надежда передали ГУР современные системы РЭБ и станции усиления сигнала - фото 3



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