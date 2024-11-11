Валерий Дубиль: вместе с фондом Надежда передали ГУР современные системы РЭБ и станции усиления сигнала

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда", возглавляемый первым заместителем председателя парламентского комитета по здоровью нации Валерием Дубилем, передал Главному управлению разведки современные радиоэлектронные средства, которые усилят обороноспособность украинских подразделений в противостоянии с противником.

Поддержка ГУР фондом «Надежда»

Во время передачи оборудования начальнику ГУР Кириллу Буданову обсудили срочные потребности подразделений, а также дальнейшие шаги сотрудничества по обеспечению военных современным оборудованием для сохранения жизней на поле боя.

"Понимая технологичность этой войны и постоянные угрозы воздуха, которые несут с собой FPV дроны нашим защитникам и военной технике, делаем все, чтобы усилить оснащенность наших боевых подразделений средствами противодействия. Во время последней встречи с руководством ГУР МО Украины еще раз усилили украинскую разведку новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. В частности, передали 12 переносных автономных РЭБ систем, которые созданы для удобного использования в условиях интенсивного передвижения – это разночастотные устройства, обеспечивающие мобильность подразделений. Также передали 4 автомобильных РЭБ системы „Сова“, способные обеспечивать высокий уровень защиты и блокировки сигналов противника на больших расстояниях. Кроме того, обеспечили ГУР 2-мя системами усиления сигнала управления дронами „Степь 100“, которые существенно расширяют зону управления беспилотниками, обеспечивая стабильный сигнал и бесперебойную работу на значительных расстояниях", — отметил Валерий Дубиль.

Также, по его словам, одно из подразделений ГУР получило 2 дополнительных автомобильных РЕБ системы „Сова“ и 1 усилитель „Степь 100“, которые укрепят защиту этих подразделений в условиях сложной обстановки.

"Раньше команда фонда "Надежда" совместно с партнерами передавала для нужд разных подразделений ГУР два авто, более сотни fpv-дронов, старлинки, дроны и тепловизоры. По словам разведчиков, вся оказанная помощь помогает бойцам выполнять боевые задания на самых горячих участках фронта. Вместе с командой фонда "Надежда" будем и дальше поддерживать наших военных, ведь мы понимаем, что каждая партия помощи — это не только техническая поддержка, но и сохранение жизней украинских воинов, а это главное", — подчеркнул Валерий Дубиль.

Собрать груз помогли партнеры Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда": семья Герег и компания "Эпицентр", фонд "Батальон Волонтер" и Роман Бочкала, Евгений Довбня, Юлия Богатырева, Анатолий Шкрибляк, Алексей Омельяненко, Святослав Нечипоренко, Дмитрий Ники Игорь Кучеренко. В целом Главное управление разведки и Силы обороны Украины уже получили от Благотворительного фонда "Надежда" новейшего оборудования более чем на 10 миллионов гривен — передано более 40 РЭБ систем разного класса и назначения, которые помогают защитникам успешно выполнять задачи на Курском, Ореховском, Купянском, Лиманском, Покровском. и другим направлениям.



