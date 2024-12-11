В зоопарке тигр загрыз работника: спасатели прибыли слишком поздно

В румынском городе Питеште, который находится примерно в 97 километрах от Бухареста, в понедельник утром произошел трагический инцидент. Тигр в зоопарке напал на уборщика, вошедшего в клетку, не соблюдая правила безопасности. Животное несколько раз укусило мужчину за голову, из-за чего тот погиб буквально через несколько минут.

Трагедия в зоопарке: тигр загрыз сотрудника

По предварительной информации, сотрудник не перевел тигра в безопасное место, прежде чем начать уборку. По правилам, дикого зверя должны были вывести в специальное помещение и закрыть двери. Однако работник этого не сделал.

Спасатели прибыли на место, но спасти мужчину было невозможно — он умер еще до их приезда.

Мэр Питешти Кристиан Гентеа сообщил, что это первый подобный случай за последние 50 лет существования зоопарка. Он выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что трагедия произошла из-за человеческого фактора — работник не придерживался инструкций.

Руководство зоопарка уже заявило, что в ближайшие недели пересмотрит правила безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Это не первый инцидент, связанный с тиграми в зоопарке Питешти. В 2000 году из-за халатности работника один из тигров выбрался за пределы клетки. К счастью, его быстро обнаружили в лесу неподалеку и вернули обратно.

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