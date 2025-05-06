В Житомирском ТЦК отреагировали на скандальное видео со служебного совещания, которое "слили" в сеть

Житомирский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал обнародованное видео со служебного совещания. В заявлении говорится, что на ТЦК произошла хакерская атака, а видео было опубликовано для манипуляций.

В Житомирском ТЦК отреагировали на скандальное видео

Житомирский областной ТЦК опубликовал реакцию в Facebook по поводу видео служебного совещания представителей военкомата. Как объяснили в ТЦК целью "слива" видео стали попытки манипуляции общественным мнением.

Недавно была совершена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением, возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации", сообщили в ТЦК.

В военкомате отметили, что ТЦК "действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины", что было озвучено во время совещания.

На попавшее в сеть видео были озвучены для работников ТЦК мероприятия по мобилизации, в частности поиск владельцев оружия, студентов, не имеющих права на отсрочку или отчисленных.

Украинский правозащитник Виталий Крупий назвал озвученные действия ТЦК "мошенническими" и "ужасом".

"Посмотрите этот ужас. Житомирский областной ТЦК ведет планерку и прямым текстом призывает использовать мошеннические действия, отлавливать 17-летних, охотиться за студентами, и даже покупать фейковые автомобили для выполнения плана Зеленского по мобилизации", — отреагировал Крупий на видео.

Ранее портал Комментарии сообщал, что начальника ТЦК отправили на фронт после скандального интервью.

Также "Комментарии" писали, что всех работников ТЦК без боевого опыта переводят в зону боевых действий.