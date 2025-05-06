В Житомирском ТЦК отреагировали на скандальное видео со служебного совещания, которое "слили" в сеть

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Slava Kot
Житомирский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал обнародованное видео со служебного совещания. В заявлении говорится, что на ТЦК произошла хакерская атака, а видео было опубликовано для манипуляций.
В Житомирском ТЦК отреагировали на скандальное видео
Житомирский областной ТЦК опубликовал реакцию в Facebook по поводу видео служебного совещания представителей военкомата. Как объяснили в ТЦК целью "слива" видео стали попытки манипуляции общественным мнением.
В военкомате отметили, что ТЦК "действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины", что было озвучено во время совещания.
На попавшее в сеть видео были озвучены для работников ТЦК мероприятия по мобилизации, в частности поиск владельцев оружия, студентов, не имеющих права на отсрочку или отчисленных.
Украинский правозащитник Виталий Крупий назвал озвученные действия ТЦК "мошенническими" и "ужасом".
Ранее портал Комментарии сообщал, что начальника ТЦК отправили на фронт после скандального интервью.
Также "Комментарии" писали, что всех работников ТЦК без боевого опыта переводят в зону боевых действий.
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