В Зеленского вводится новый формат общения со СМИ: что он предполагает

Офис президента Украины вводит новый формат взаимодействия Владимира Зеленского с журналистами, который будет предусматривать не только стандартную протокольную съемку, но и брифинги после заграничных поездок, прямой контакт с журналистами, а также находящиеся в Киеве Zoom-конференции для медиа. Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в интервью для "Детектора медиа".

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Этот формат был начат во время зарубежных визитов президента как ответ на запрос о большей открытости в коммуникации и необходимости предоставления дополнительных объяснений по отдельным вопросам.

"Я слышал, что другие делегации в Мюнхене такого не практиковали, но получилось удачно. Вот, например, после визита в ОАЭ, где было много вопросов из разных стран, президент решил провести Zoom-конференцию с журналистами в Киеве, чтобы они тоже получили ответы на свои запросы", — отметил советник президента.

Литвин также поделился планами по ротации журналистов во время общения с президентом.

"Идея проста: надо, чтобы были представлены разные аудитории", — пояснил он.

Он добавил, что для участия в мероприятиях или интервью с президентом медиа должны обращаться к генеральному директору Директората по информационной политике Офиса президента Ирине Победоносцевой.

"Медийщики должны уведомлять Ирину Победоносцеву о своем присутствии в Украине или заинтересованности в участии в мероприятиях или интервью. Затем будет организовано приглашение, чтобы обеспечить доступ к разным аудиториям президента и обновлять список участников", — подчеркнул Литвин.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский, заявив о возможной отправке 150 тысяч российских военных в Беларусь, ориентируется на европейских партнеров, считает военный эксперт Михаил Жирохов.