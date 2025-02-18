logo

BTC/USD

95846.20

ETH/USD

2725.84

LTC/USD

136.20

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Зеленского вводится новый формат общения со СМИ: что он предполагает
commentss НОВОСТИ Все новости

В Зеленского вводится новый формат общения со СМИ: что он предполагает

Этот формат был начат во время зарубежных визитов президента как ответ на запрос о большей открытости в коммуникации.

18 февраля 2025, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Офис президента Украины вводит новый формат взаимодействия Владимира Зеленского с журналистами, который будет предусматривать не только стандартную протокольную съемку, но и брифинги после заграничных поездок, прямой контакт с журналистами, а также находящиеся в Киеве Zoom-конференции для медиа. Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в интервью для "Детектора медиа".

В Зеленского вводится новый формат общения со СМИ: что он предполагает

Фото: из открытых источников

Этот формат был начат во время зарубежных визитов президента как ответ на запрос о большей открытости в коммуникации и необходимости предоставления дополнительных объяснений по отдельным вопросам.

"Я слышал, что другие делегации в Мюнхене такого не практиковали, но получилось удачно. Вот, например, после визита в ОАЭ, где было много вопросов из разных стран, президент решил провести Zoom-конференцию с журналистами в Киеве, чтобы они тоже получили ответы на свои запросы", — отметил советник президента.

Литвин также поделился планами по ротации журналистов во время общения с президентом.

"Идея проста: надо, чтобы были представлены разные аудитории", — пояснил он.

Он добавил, что для участия в мероприятиях или интервью с президентом медиа должны обращаться к генеральному директору Директората по информационной политике Офиса президента Ирине Победоносцевой.

"Медийщики должны уведомлять Ирину Победоносцеву о своем присутствии в Украине или заинтересованности в участии в мероприятиях или интервью. Затем будет организовано приглашение, чтобы обеспечить доступ к разным аудиториям президента и обновлять список участников", — подчеркнул Литвин.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский, заявив о возможной отправке 150 тысяч российских военных в Беларусь, ориентируется на европейских партнеров, считает военный эксперт Михаил Жирохов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://detector.media/infospace/article/238317/2025-02-17-ofis-prezydenta-zaprovadzhuie-zum-zustrichi-zelenskogo-z-zhurnalistamy/
Теги:

Новости

Все новости