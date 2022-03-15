В Запорожском областном центре собаководства КСУ рассказали, как помогают животным во время войны

Журналистам портала "Комментарии" в Запорожском областном центре собаководства КСУ рассказали о помощи нуждающимся заводчикам и владельцам собак.

Помощь животным. Фото из открытых источников

Представители центра сообщили, что в настоящее время они распределили около трех тонн корма по особо нуждающимся заводчикам и владельцам собак, стоящим на учёте в Запорожском областном отделении КСУ и отделении "Счастливая лапа", которые находятся в Запорожье, Никополе и Орехове.

"Часть корма отложена для Энергодара, Бердянска и Васильевки. К сожалению, в настоящий момент мы пока не можем доставить туда. Мы постоянно публикуем информацию в чате членов отделения о помощи питомникам оккупированных городов. Очень много членов КСУ откликаются на наши просьбы и перечисляют деньги на карту владельцам этих питомников", — отметили в центре собаководства КСУ.

Также порталу "Комментарии" рассказали, что корма центру были предоставлены компаниями KIKA group и Janita Januskauskaite-Plunge. Отправку этих кормов сделала руководитель Львовского отделения КСУ Виктория Погодина.

"Мы формируем списки нуждающихся по их обращениям. Количество питомников, которым нужна помощь, пока сказать нельзя, поскольку база членов отделения не работает, техника вывезена, а в помещении областного отделения бомбоубежище", — сказали в КСУ.

Сейчас в центре ожидают помощь от торговой марки OPTI MEAL, компании Kormotech.

"Мы имеем информацию о большом количестве гуманитарного корма, который поступает на Западную Украину от наших зарубежных коллег, но очень большая проблема с его доставкой. Транспорт, который доставил нам помощь, был оплачен из средств, переведенных нам Главным Управлением Кинологической союза Украины, который в свою очередь, получает денежные переводы от кинологических организаций и питомников разных стран", — рассказали в центре.

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