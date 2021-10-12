В Японии заявили, что намерены забрать в РФ южную часть Курил

Новый глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что в споре с Россией относительно островов южной части Курил должна быть поставлена точка. Поскольку на эти территории распространяется суверенитет Токио, то острова должны быть возвращены Японии. И территориальные претензии с Россией должны быть решены. Как информирует издание "Комментарии", об этом Кисида заявил во время дебатов в нижней палате парламента, пишет российское агентство ТАСС.

Острова южной части Курил. Фото: из открытых источников

Фумио Кисида отметил, есть четкая позиция правительства, которая состоит в том, что спорные территории должны быть переданы Россией Японии, поскольку эти острова находятся под суверенитетом Токио. Эти споры нужно решать, не откладывая их в долгий ящик и не передавая багажом следующим поколениям. Кисида подчеркнул, правительство будет делать все возможное, чтобы прекратить территориальные спор и заключить мирный договор с Россией.

В Кремле оперативно отреагировали на такую позицию официального Токио, заявив, что обсуждать в этом вопросе нечего, потому как острова южной части Курил принадлежат России и входят в состав РФ. Такую позицию озвучит спикер российского президента Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва готова обсуждать острые вопрос с Японией.

Отметим, спор между Россией и Японией тянется со времен окончания Второй мировой войны. Главный камень преткновения в том, что до оккупации острова были частью территории Японии, но потом СССР отказался их возвращать.

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