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В ВСУ рассказали, когда Украина полностью откажется от призыва в армию

В этом году, чтобы укомплектовать армию, понадобилось гораздо меньше призывников, - Хомчак

сегодня, 08:08
Автор:

Виолетта Комаровская

Украина от призыва на военную службу в армию сможет отказаться полностью, только когда в стране будет выстроена система подготовки резервистов. Об этом рассказал в программе на канале "Украина" Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил . На данный момент, говорит он, такая система не работает как следует.

В ВСУ рассказали, когда Украина полностью откажется от призыва в армию

Призыв в армию. Фото: slovoidilo.ua

Отказ от призыва в том виде, в котором он существует сейчас, — это долгосрочные планы ВСУ. 

"Планируют ли в армии совсем отказаться от призыва? В дальнейшей перспективе у нас такое видение есть. Но все это станет возможно лишь тогда, когда мы отработаем систему подготовки резерва. Мы говорим о такой системе, где каждый гражданин Украины будет хотя бы  минимально готов защитить территорию у своего дома", — рассказал Хомчак. 

Например, украинцы должны научиться в любой момент оказывать первую медпомощь — и окружающим, и самим себе. 

Разработка системы подготовки резерва может занять не один год, говорит главнокомандующий ВСУ, но какой она должна быть, в армии понимают.

"Подобные системы требуют финансов и подготовки кадров. Но как только она заработает в Украине, от срочного призыва можно будет отказаться. В нем просто больше не будет необходимости", — подытожил Хомчак. 

Сейчас, по словам главнокомандующего, украинская армия укомплектована полностью. В этот раз на срочную службу призвали меньше парней, чем это было в предыдущие годы.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в армии США работают над созданием системы автономной зарядки для беспилотников. 


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