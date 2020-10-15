В ВСУ рассказали, когда Украина полностью откажется от призыва в армию

Украина от призыва на военную службу в армию сможет отказаться полностью, только когда в стране будет выстроена система подготовки резервистов. Об этом рассказал в программе на канале "Украина" Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил . На данный момент, говорит он, такая система не работает как следует.

Призыв в армию. Фото: slovoidilo.ua

Отказ от призыва в том виде, в котором он существует сейчас, — это долгосрочные планы ВСУ.

"Планируют ли в армии совсем отказаться от призыва? В дальнейшей перспективе у нас такое видение есть. Но все это станет возможно лишь тогда, когда мы отработаем систему подготовки резерва. Мы говорим о такой системе, где каждый гражданин Украины будет хотя бы минимально готов защитить территорию у своего дома", — рассказал Хомчак.

Например, украинцы должны научиться в любой момент оказывать первую медпомощь — и окружающим, и самим себе.

Разработка системы подготовки резерва может занять не один год, говорит главнокомандующий ВСУ, но какой она должна быть, в армии понимают.

"Подобные системы требуют финансов и подготовки кадров. Но как только она заработает в Украине, от срочного призыва можно будет отказаться. В нем просто больше не будет необходимости", — подытожил Хомчак.

Сейчас, по словам главнокомандующего, украинская армия укомплектована полностью. В этот раз на срочную службу призвали меньше парней, чем это было в предыдущие годы.

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