В ВСУ рассказали, когда Украина полностью откажется от призыва в армию

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Виолетта Комаровская
Украина от призыва на военную службу в армию сможет отказаться полностью, только когда в стране будет выстроена система подготовки резервистов. Об этом рассказал в программе на канале "Украина" Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил . На данный момент, говорит он, такая система не работает как следует.
Призыв в армию. Фото: slovoidilo.ua
Отказ от призыва в том виде, в котором он существует сейчас, — это долгосрочные планы ВСУ.
Например, украинцы должны научиться в любой момент оказывать первую медпомощь — и окружающим, и самим себе.
Разработка системы подготовки резерва может занять не один год, говорит главнокомандующий ВСУ, но какой она должна быть, в армии понимают.
Сейчас, по словам главнокомандующего, украинская армия укомплектована полностью. В этот раз на срочную службу призвали меньше парней, чем это было в предыдущие годы.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в армии США работают над созданием системы автономной зарядки для беспилотников.
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